To może być największy przegrany polskiej ligi. Burza w szatni, taki mają plan

W niedzielę (24 maja) ostatnia kolejka Betclic 1 Ligi. Wiemy, kto spadł (GKS Tychy, Znicz Pruszków, Górnik Łęczna) i kto uzyskał bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy (Wisła Kraków, Śląsk Wrocław), ale wciąż nie znamy kompletu drużyn, które zagrają w barażach. Znamy dwie z czterech drużyn, które w nich wystąpią.

Wszyscy wiedzą, co się mówi o Wieczystej

Pewne gry w barażach są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Nie wiadomo tylko, która z tych drużyn zajmie wyższe miejsce w tabeli. Teraz Wieczysta jest trzecia i ma 56 punktów, a Chrobry jest za jej plecami z 54 punktami. W ostatniej kolejce Wieczysta gra z Chrobrym u siebie, czyli w Sosnowcu, bo z tego stadionu korzysta w bieżących rozgrywkach. - Wszyscy wiemy, co się mówi o Wieczystej, że po sezonie może wrócić do czwartej ligi, ale ja nie mam wątpliwości, jak to się skończy - mówi nam Janusz Kudyba, były król strzelców 1 Ligi i ekspert Polsatu Sport.

- Rozmawiałem z osobą będącą blisko klubu z Krakowa i wiem jedno, tam była burza w szatni i zapadła decyzja. Jaka? Gramy o całą pulę bez względu na wszystko - wyjawia Kudyba. - Proszę zobaczyć, co oni zrobili w ostatnim meczu wyjazdowym. Te 5:1 ze Stalą Rzeszów robi wrażenie, pokazuje siłę zespołu. Piłkarze Wieczystej nie wiedzą, czy po awansie faktycznie zagrają w PKO Ekstraklasie, bo różne głosy do nich docierają, ale chcą awansować i pokazać, że sportowo zasługują na Ekstraklasę - dodaje nasz rozmówca.

Kolejka chętnych czeka na potknięcie ŁKS-u

Według Kudyby Wieczysta wygra w ostatniej kolejce, utrzyma trzecie miejsce i w barażach zagra z szóstym zespołem. - Czyli z ŁKS-em. Tam jest za plecami łodzian kolejka czekających na potknięcie. W barażach wciąż może zagrać nawet dziewiąta w tabeli Miedź Legnica. Jednak ja tej grupie żyjących nadzieją nie daję większych szans. Z jednego powodu. ŁKS już tego nie wypuści. Zresztą gra z już zdegradowaną Łęczną. W Górniku już duch umarł i nie przypuszczam, żeby oni się podnieśli. Poza tym brakuje im jakości, a ŁKS to ma - analizuje Kudyba.

Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, to Polonia Warszawa, Puszcza Niepołomice i Miedź mogą odłożyć plany awansu na kolejny sezon. A w barażach zagrają Wieczysta z ŁKS-em i Ruch z Chrobrym. - Ruch w ostatniej kolejce ma identyczną sytuację, jak ŁKS. Też gra ze zdegradowanym Zniczem i też już tego nie puści, a jeszcze zapewni sobie lepszy start w barażach. Teraz Ruch jest czwarty i traci punkt do Chrobrego, ale jak wygra ze Zniczem, a Chrobry przegra z Wieczystą, to dojdzie do zamiany miejsc - wyjaśnia Kudyba.

25 procent szans na awans. W barażach dzieją się cuda

Oczywiście może się zdarzyć i tak, że plan nakreślony przez Kudybę nie wypali, że ktoś się niespodziewanie potknie. Patrząc jednak na bilanse bezpośrednich spotkań drużyn z miejsc 3-6 można napisać, że Wieczysta nie spadnie niżej 4 miejsca, Ruch nie podskoczy wyżej niż na czwarte, Chrobry nie spadnie poniżej piątego, a ŁKS może co najwyżej wskoczyć na piąte miejsce.

- A na końcu znaczenia nie będzie miało nawet to, kto będzie gospodarzem w półfinale baraży - przekonuje Kudyba. - Wieczysta na papierze wygląda najlepiej z czwórki drużyn, która według mnie awansuje do ostatecznej rozgrywki, ale daję jej 25 procent szans na awans. Komentowałem już baraże, gdzie cuda się działy, a murowany faworyt odpadał z gry. Kiedyś było takie spotkanie Warty z Radomiakiem, gdzie ci drudzy byli lepsi, mieli wygrać, a tymczasem to Warta wyszła z tego zwycięsko. Wiele wskazuje na finał Wieczysta i Ruch, bo Chrobry już jest nasycony, bo zrobił wynik ponad stan, ale nie zdziwię się, jak w finale spotka się właśnie Chrobry z ŁKS-em - kwituje Kudyba.

Mała tabela dla drużyn z miejsc 3-6 uwzględniająca wyłącznie bezpośrednie mecze tych drużyn

Wieczysta 5 10 8-5 Ruch 6 8 9-11 Chrobry 5 7 8-7 ŁKS 6 5 7-9

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Ruch Chorzów w niedzielę zmierzył się z Wisłą Kraków Grzegorz Wajda / REPORTER East News

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r.





