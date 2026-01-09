Góralski przy Chałupnika zadebiutował we wrześniu 2023 r. Piłkarz był już dogadany z Kajratem Ałmaty, gdy pojawiła się kusząca oferta od ówczesnego trzecioligowca. Góralskiego do przyjścia namówił jego kolega z reprezentacji - Sławomir Peszko, który jest jedną z najbardziej zaufanych osób Wojciecha Kwietnia, właściciela Wieczystej.

Nie interesuje mnie opinia innych ludzi. Skupiam się na tym, żeby jak najlepiej pokazywać się w nowym klubie. Wiem, że tutaj jest wielki projekt. Jeszcze kilka lat grania mi zostało i mam nadzieję, że z roku na rok będziemy szli do góry

Z krakowską ekipą awansował do I ligi, ale wyżej już raczej nie dane będzie mu zagrać w barwach Wieczystej, bo klub właśnie poinformował, że Góralski musi szukać szczęścia gdzie indziej.

Wieczysta Kraków. Jacek Góralski odstawiony na boczny tor

"Michał Koj, Chuma, Jacek Góralski oraz Jakub Pešek otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów" - poinformowała Wieczysta.

Z tego kwartetu Góralski beniaminkowi I ligi przysłużył się najbardziej. Łącznie zagrał w 65 spotkaniach, z czego 14 w minionej rundzie jesiennej. Mimo to trener Kazimierz Moskal nie widzi dla niego miejsca w swojej ekipie.

Na wietrzenie szatni przy Chałupnika zapowiadało się od dłuższego czasu. Z klubu dochodziły głosy o zbyt dużej liczbie zawodników, a w tym oknie transferowym beniaminek pozyskał kolejnych trzech graczy i wiele wskazuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Wszystkich czterech zawodników, którzy dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubu, łączy fakt, że ich umowy obowiązują do końca bieżącego sezonu.

Po rundzie jesiennej I ligi Wieczysta zajmuje szóste miejsce w tabeli, czyli ostatnie, które daje prawo do gry w barażach o awans. Dla właściciela klubu to zdecydowanie za mało, bo od początku drużyna miała celować w bezpośrednią promocję do Ekstraklasy.

