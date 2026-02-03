To byłby hit, światowe gwiazdy zaoferowane Wieczystej. Peszko ujawnił prawdę

Wraz z początkiem 2026 roku James Rodriguez został wolnym agentem. Wszystko po tym, jak końca dobiegła jego umowa z meksykańskim Club Leon. W tym zespole w sumie wystąpił 34 razy. Podczas tych meczów strzelił pięć goli i zaliczył dziewięć asyst. Mimo braku klubu piłkarz wciąż trenuje i szuka nowych wyzwań.

W mediach społecznościowych nie brakuje filmików, jak przedstawia swoje poczynania. Mimo to dalej brakuje chętnych. O jego osobie głośno zrobiło się w Polsce. Przedstawiciele zawodnika wysyłają kandydatury gracza do klubów, a wśród nich znalazła się m.in. Cracovia, dobrze znany klub PKO BP Ekstraklasy.

Co ciekawe, nie jest to jedyny polski zespół, który otrzymał propozycję zatrudnienia byłego gwiazdora Realu Madryt czy Bayernu Monachium.

Gwiazdy mogły trafić do Wieczystej. Peszko tłumaczy

Jak przekazał na antenie Kanału Sportowego Sławomir Peszko, wiceprezes ds. sportowych Wieczystej Kraków CV piłkarza pojawiło się także właśnie w zespole Betclic 1. Ligi. Jakiś czas temu klub dostał także możliwość sprowadzenia Mario Balotelliego. Dlaczego zatem krakowska drużyna nie zdecydowała się na angaż?

- Odchodzimy od formuły płacenia trzy miliony euro rocznie za leżenie na leżance bądź ktoś kiedyś miał fajne nazwisko - przekazał Peszko.

Aktualnie Wieczysta przygotowuje się do powrotu na boiska ligowe. Już w sobotę 7 lutego zmierzy się ze Zniczem Pruszków. Dla obydwu zespołów będzie to pierwsze spotkanie o punkty po zimowej przerwie. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:30.

Sławomir Peszko Grzegorz Wajda East News

James Rodriguez Raul Arboleda AFP

Mario Balotelli AFP