Ten koszmar nie chce się skończyć. Kibice bojkotują mecz Wisły. Totalny klincz

We wtorkowy wieczór (20:30) dojdzie w Pruszkowie do ciekawej konfrontacji w ramach 6. kolejki I ligi. Naprzeciw siebie staną pierwsza i ostatnia drużyna tabeli. Pytanie o faworyta nie ma zatem racji bytu.

W pięciu dotychczasowych występach Znicz poniósł komplet porażek. Zwolnienie trenera Marcina Matysiaka nie przyniosło jak na razie efektu. Zastąpił go Peter Struhar, ale debiut słowackiego szkoleniowca okazał się kolejnym blamażem. W minioną sobotę pruszkowianie przegrali 1:4 wyjazdową potyczkę z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Wisła zagra w Pruszkowie przy dopingu swoich kibiców. Miejscowi ogłaszają bojkot

Tymczasem Wisła Kraków zasiada na pozycji lidera z kompletem punktów. Po kolejne zamierza sięgnąć właśnie w Pruszkowie. Już wiadomo, że zagra tam przy dopingu własnych kibiców.

- To, czy kibice Wisły Kraków pojawią się na stadionie, zależy tylko od nich. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko, to trybuna gości jest dla nich otwarta - poinformował na antenie Radia ESKA dyrektor Znicza, Robert Kochański.

Taki obrót spraw nie spodobał się jednak sympatykom miejscowej drużyny. W poniedziałek dali temu wyraz w mediach społecznościowych.

"Informujemy, iż podjęta przez Zarząd Klubu MKS Znicz Pruszków decyzja o wpuszczeniu kibiców gości jest dla nas nie do zaakceptowania z wiadomych względów w świecie kibicowskim. Oświadczamy, że tego dnia nie będzie prowadzony doping na stadionie, a sektor A pozostanie pusty. Zachęcamy Was Kibice Znicza do zbojkotowania tego meczu i nie pojawienia się na stadionie" - czytamy.

"Jednakże JESTEŚMY ZAWSZE TAM GDZIE NASZ MKS GRA i będziemy prowadzić doping spod bramy stadionu" - to dalsza część komunikatu.

Co stanowiło zarzewie obecnej sytuacji? W Radłowie pod Tarnowem, 5 sierpnia 2023 roku, odbył się towarzyski turniej piłkarski dla sympatyków futbolu. Organizatorami byli kibice tarnowskiej Unii. Na ich zaproszenie pojawili się tam m.in. fani Wisły Kraków.

Nieoficjalnie wiadomo, że imprezę zakłócili wówczas kibole z Sosnowca i Bielska-Białej. W wyniku ich chuligańskiego "najazdu" doszło do bijatyki z udziałem maczet, noży, pałek i petard. Wskutek zajścia życie stracił 40-latek, najprawdopodobniej trafiony rakietnicą.

Winnymi tej śmierci obwołano kibiców krakowskiego klubu, czego efektem jest bojkot trwający już ponad dwa lata.

