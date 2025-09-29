Tego w Wiśle Kraków już dawno nie było. Marzeniem jest blisko 100 tys.

Taka sytuacja w I lidze zdarza się rzadko, a doszło do niej dość przypadkowo, bo zgodnie z planem Wisła w tym tygodniu miała grać tylko dwa spotkania, jednak na czwartek dołożono jej zaległy mecz z Wieczystą Kraków.

Derby Krakowa miały się odbyć już w piątej kolejce, ale ich datę dwukrotnie przekładano. Ostatecznie zdecydowano się zmienić także miejsce rozgrywania spotkania (ze stadionu Zagłębia Sosnowiec na obiekt Wisły) i w efekcie terminarz 13-krotnych mistrzów Polski na najbliższy tydzień wygląda tak: w mecz poniedziałek z Polonią Bytom, w czwartek z Wieczystą Kraków i w niedzielę z Ruchem Chorzów.

Na szczęście dla piłkarzy Mariusz Jopa, każde z tych spotkań zostanie rozegrane przy Reymonta, co nie zmienia faktu, że krakowianie mają teraz napięty kalendarz.

- Dwa dni przerwy między meczami to nie jest dużo, ale najważniejsze jest pierwsze spotkanie i na nim koncentrujemy się w stu procentach. Gramy o pełną pulę - zapowiada trener Jop.

Nie dość, że Wisłę czekają trzy potyczki w tydzień, to jeszcze każda z nich będzie bardzo istotna dla układu tabeli. Wszyscy rywale znajdują się bowiem w czołówce: Polonia zajmuje czwarte miejsce (ma trzy punkty mniej od Wisły), Wieczysta drugie (punkt mniej), a niedzielny przeciwnik - Ruch Chorzów - jest siódmy (sześć punktów mniej).

Wisła Kraków liczyła na 100 tys. sprzedanych biletów

Piłkarzy czeka wymagający tydzień, ale z takiego natężenia meczów cieszą się... ludzie odpowiedzialny w Wiśle za finanse. W klubie marzyli bowiem, by na każdy z meczów udało się wyprzedać cały stadion.

Walczymy o to, by być blisko 100 tysięcy

Już teraz wiadomo, że kompletów na wszystkich meczach nie będzie, a najniższa frekwencja zapowiada się dziś. Na razie sprzedano ok. 17 tys. biletów, ale być może na stadionie zjawi się ok. 20 tys.

Znacznie lepiej sprzedają się wejściówki na czwartkową potyczkę z Wieczystą oraz na niedzielny mecz z Ruchem. W obu przypadkach na stadionie może być już ponad 30 tys. ludzi.

PJ

Interia jedzie z rajdowym mistrzem Polski. Kulisy świata rajdów samochodowych. WIDEO Interia Sport INTERIA.TV

Wisła Kraków Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Kibice Wisły Kraków Beata Zawadzka East News