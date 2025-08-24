Tego w Wiśle Kraków jeszcze nie było. Aż trudno uwierzyć

Rok temu oba zespoły reprezentowały polską piłkę w europejskich pucharach, a dziś spotykają się na zapleczu Ekstraklasy. I Wisła, i Śląsk w poprzednim sezonie kompletnie zawiodły i teraz próbują odkupić winy. A mogą zrobić to tylko w jeden sposób - poprzez awans do Ekstraklasy.

Wisła - Śląsk. Walka o awans do Ekstraklasy

Dla Wisły to czwarte podejście, by wrócić na piłkarskie salony. Z kolei Śląsk po zdobyciu wicemistrzostwa Polski zaliczył fatalny sezon i z hukiem pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. Teraz w Krakowie i Wrocławiu liczą jednak na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc, bo o walce w barażach nikt nawet nie chce słyszeć.

To właśnie z tego powodu dzisiejsze spotkanie określane jest hitem, a najlepszym dowodem na to jest zainteresowanie. Wszystkie bilety rozeszły się już kilka dni temu, a to oznacza, że na trybunach przy Reymonta po raz pierwszy w tym sezonie zasiądzie komplet widzów.

Okazuje się, że takie zainteresowanie tylko umocni Wisłę na pozycji lidera pod względem frekwencji nie tylko na poziomie I ligi, ale w ogóle wszystkich lig w naszym kraju. Takim zestawieniem pochwalił się bowiem Jarosław Królewski, prezes krakowian i umieścił dopisek: "Samo się komentuje".

Za kapitalną frekwencją Wisły stoją przede wszystkim świetne wyniki. Krakowianie na starcie wygrali wszystkich pięć meczów i są liderami, z dwoma punktami przewagi nad Wieczystą Kraków.

Znacznie gorzej wystartował Śląsk, który trzy mecze wygrał, dwa zremisował i jeden przegrał, co daje mu 11 punktów i czwarte miejsce.

Na pewno jest to główny kandydat do wygrania I ligi. Mają bardzo ciekawą kadrę i piłkarzy na wysokim poziomie. To jeden z faworytów rozgrywek, ale na pewno potrzebują czasu, by zaadoptować się do I ligi i trochę ją poznać. To jednak nie jest nasz problem, jak sobie z tym radzą, bo jak zawsze skupiamy się na sobie

Mecz Wisła Kraków - Śląsk Wrocław dziś o godz. 14:30.

