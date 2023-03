Tak Wisła chce wywalczyć awans. Oto plan!

- Musimy robić swoje i nie oglądać się na nikogo. Musimy wygrywać, a wtedy nagroda przyjdzie. Nie skupiamy się na tym, co dzieje się wokół, bo wiadomo, że inne zespoły też punktują i chcą awansować. Zajmujemy się tylko tym, na co mamy wpływ, więc teraz skupiamy się tylko na spotkaniu z GKS-em Katowice - podkreśla Radosław Sobolewski, trener Wisły.

- Nasz zespół buduje się od nowa. Wierzę jednak, że jeśli odpowiednio wykonamy pracę, to przyniesie to sukces. Chciałem doprowadzić w Wiśle do tego, że jest realna rywalizacja na każdej pozycji. I jak teraz pokazuje życie, gdy wszyscy są zdrowi, to zawodnicy muszą się "bić" nie tylko o pierwszy skład, ale również mogą być "ciężary" z załapaniem się do meczowej "20". Każdy piłkarz musi walczyć o swoje miejsce i nie spuszczać głowy - podkreśla Sobolewski.