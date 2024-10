Tak w Polsce wybiela się kiboli. Śmieszna kara i szokujący wpis

W tej sytuacji za wymierzanie kary musi wziąć się ktoś znacznie mocniejszy. Nie wygląda na to, że będzie to miasto Płock, które bezrefleksyjnie dalej planuje pompować miliony w klub (pisaliśmy o tym TUTAJ ), nie będzie to też klub, który stadionowych bandytów określa "naszymi kibicami". Sprawą ma się za to zająć Polski Związek Piłki Nożnej, który co prawda nie ma mocy karać kiboli, ale za to może sprawić, że w Wiśle Płock zrozumieją, że stadionowi bandyci strzelający w ludzi fajerwerkami nie zasługują na miano "naszych kibiców".

