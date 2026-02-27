Tak ostro jeszcze nie było, Wisła Kraków grozi rywalom. "Zawiadomienie do prokuratury"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Śląsk Wrocław poinformował, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków na spotkanie między tymi drużynami, które ma się odbyć 7 marca. 13-krotni mistrzowie Polski odpowiedzieli znaczenie bardziej stanowczo niż zwykle. "Komunikat wykazuje skrajne i niedopuszczalne braki i nadużycia merytoryczne oraz argumentacyjne, co odbiega od standardów profesjonalnej komunikacji w sporcie zawodowym" - podkreśla Wisła i zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury i formalną skargę do Komisji Europejskiej.

Kibice Wisły Kraków
Kibice Wisły KrakówBeata ZawadzkaEast News

Kibice Wisły od dłuższego czasu mają problemy z wejście na mecze wyjazdowe. Dziś także Śląsk Wrocław poinformował, że nie wpuści ich na swój stadion.

"WKS Śląsk Wrocław, działając jako organizator imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka oraz oceny stanu bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków w dniu 7 marca 2026 r., podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej. Decyzja została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa" - napisał Śląsk.

Zobacz również:

Jarosław Królewski
I Liga

Królewski ujawnia ws. "tajnej broni" Wisły Kraków. Na pomoc ruszyła technologia

Igor Szarek
Igor Szarek

Kilka godzin później Wrocławianom w oficjalnym komunikacie odpowiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły.

"Przedmiotowy komunikat wykazuje skrajne i niedopuszczalne braki i nadużycia merytoryczne oraz argumentacyjne, co odbiega od standardów profesjonalnej komunikacji w sporcie zawodowym. Forma oraz treść publikacji budzą poważne zastrzeżenia w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za jej przygotowanie - w tym Zarządu Klubu oraz obsługi prawnej. W naszej ocenie zaistniała sytuacja wymaga od autorów głębokiej refleksji nad rzetelnością podejmowanych działań oraz etyką zawodową w relacjach z partnerami sportowymi" - napisał Królewski.

Skarga do prokuratury i Komisji Europejskiej

Wisła zapewnia, że w związku z decyzją Śląska podejmie szereg kroków. Krakowianie domagają się od PZPN-u nałożenia na wrocławian "najwyższych sankcji regulaminowych, w tym obejmujących ujemne punkty", a także zamknięcia meczu dla wszystkich kibiców lub przeniesienia go do Krakowa.

Poza tym Wisła informuje, że złoży zawiadomienie do prokuratury, a także poskarży się do Komisji Europejskiej.

Oczekujemy od władz Śląska Wrocław natychmiastowej zmiany podejścia i powrotu do standardów, które przystoją klubom funkcjonującym w profesjonalnych rozgrywkach
podkreśla Wisła.
Mężczyzna w okularach i czarnej marynarce patrzy przed siebie podczas wydarzenia sportowego, w tle rozmazane niebieskie trybuny stadionu i fragment czerwonego baneru reklamowego.
Jarosław KrólewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Jarosław Królewski
Jarosław KrólewskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Piłkarze w trakcie meczu, zawodnik drużyny w żółtym stroju biegnie z piłką, wokół niego kilku zawodników przeciwników w czerwonych koszulkach, w lewym górnym rogu widoczne zbliżenie mężczyzny w ciemnych okularach, patrzącego na scenę.
Prezes Jarosław Królewski nie wyobraża sobie, by jego piłkarze nie awansowali do EkstraklasyArtur Barbarowski/East News/x.com @Sportowy_KanalEast News
Gabriela Dębowska - najlepsze akcje MVP meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocławPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja