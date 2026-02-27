Kibice Wisły od dłuższego czasu mają problemy z wejście na mecze wyjazdowe. Dziś także Śląsk Wrocław poinformował, że nie wpuści ich na swój stadion.

"WKS Śląsk Wrocław, działając jako organizator imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka oraz oceny stanu bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków w dniu 7 marca 2026 r., podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej. Decyzja została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa" - napisał Śląsk.

Kilka godzin później Wrocławianom w oficjalnym komunikacie odpowiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły.

"Przedmiotowy komunikat wykazuje skrajne i niedopuszczalne braki i nadużycia merytoryczne oraz argumentacyjne, co odbiega od standardów profesjonalnej komunikacji w sporcie zawodowym. Forma oraz treść publikacji budzą poważne zastrzeżenia w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za jej przygotowanie - w tym Zarządu Klubu oraz obsługi prawnej. W naszej ocenie zaistniała sytuacja wymaga od autorów głębokiej refleksji nad rzetelnością podejmowanych działań oraz etyką zawodową w relacjach z partnerami sportowymi" - napisał Królewski.

Skarga do prokuratury i Komisji Europejskiej

Wisła zapewnia, że w związku z decyzją Śląska podejmie szereg kroków. Krakowianie domagają się od PZPN-u nałożenia na wrocławian "najwyższych sankcji regulaminowych, w tym obejmujących ujemne punkty", a także zamknięcia meczu dla wszystkich kibiców lub przeniesienia go do Krakowa.

Poza tym Wisła informuje, że złoży zawiadomienie do prokuratury, a także poskarży się do Komisji Europejskiej.

Oczekujemy od władz Śląska Wrocław natychmiastowej zmiany podejścia i powrotu do standardów, które przystoją klubom funkcjonującym w profesjonalnych rozgrywkach

Jarosław Królewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski MICHAL KLAG/REPORTER East News

Prezes Jarosław Królewski nie wyobraża sobie, by jego piłkarze nie awansowali do Ekstraklasy Artur Barbarowski/East News/x.com @Sportowy_Kanal East News

Gabriela Dębowska - najlepsze akcje MVP meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław Polsat Sport