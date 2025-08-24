Tak gra nowa gwiazda Wisły Kraków. To istna perełka na polskim podwórku

W wieku 15 lat Maciej Kuziemka przeniósł się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski do Wisły Kraków. Najpierw reprezentował barwy trampkarzy młodszych. To był 2021 rok. Dwa lata później trafił do drugiego zespołu "Białej Gwiazdy", a pod koniec października zeszłego roku został włączony do pierwszej drużyny.

W niedawno rozpoczętym sezonie 19-latek od samego startu jest bardzo ważnym elementem układanki Mariusza Jopa, który stawia przede wszystkim na ofensywę. Tego nie da się ukryć. W pięciu meczach Wisła zdobyła 23 bramki, straciła zaledwie pięć. Z kompletem punktów i imponującym bilansem krakowianie zasiadają na fotelu lidera zaplecza Ekstraklasy. Cegiełkę do astronomicznej inauguracji dołożył Maciej Kuziemka, który w pięciu starciach zanotował aż pięć asyst, a w meczu przeciwko Pogoni Grodzisk-Mazowiecki dołożył gola. Trzeba przyznać, że jak na 19-letniego skrzydłowego liczby te są imponujące. Wychowanek klubu z Ostrowca Świętokrzyskiego jak na razie świetnie wypełnia lukę po Angelu Baenie, Jasusie Alfaro i Tamasie Kissie. Nagrodą jest powołanie na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski U-20.

Śledziliśmy Kuziemkę przez cały mecz ze Śląskiem. Tak gra wiślacki talent

Na niedzielny, domowy mecz ze Śląskiem Wrocław w siódmej kolejce I ligi Maciej Kuziemka szósty raz z rzędu pojawił się we wyjściowej jedenastce. Są tacy piłkarze, którzy nie muszą wyczyniać nic nadzwyczajnego, a i tak "robią szum". Dwie minuty po pierwszym gwizdku 19-latek podryblował nieco na prawym skrzydle. Na pierwszy rzut okna nie dokonał niczego wielkiego - po zejściu do środka posłał niechlujne dośrodkowanie. Jednocześnie sprawiło ono obrońcom tyle kłopotów, że ostatecznie piłka wylądowała na słupku. Taki właśnie jest Kuziemka, po jego zagraniach futbolówka często prosi się, aby przekroczyć linię bramki.

Skrzydłowy Wisły niezbyt często był pod grą. Ale kiedy dostał już piłkę, bez zastanowienia próbował szybkich przekładanek, oddania koledze na jeden kontakt. Widać, że mała, kombinacyjna gra nie jest mu obca. Z pewnością musi jeszcze popracować nad fizycznością. Defensorzy Śląska nie mieli problemów, aby wygrywać w pojedynkach bark w bark.

W międzyczasie na stadionie im. Henryka Reymana szalał Angel Rodado. Hiszpana powoli można nazywać legendą Wisły. W niedzielę potrzebował zaledwie 16 minut, aby dwukrotnie pokonać bramkarza rywali.

Grający z "51" na plecach Kuziemka był przyklejony do prawego skrzydła. Z tej pozycji realizował również swoje obowiązki w defensywie. Kiedy na zegarze wybiła 31. minuta, 19-latek wziął udział w nieźle zapowiadającej się kontrze, którą napędził Rodado. Wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski uderzył z lewej nogi, ale strzał został zablokowany. Siedem minut później to Kuziemka - znajdując się na własnej połowie - uruchomił jednego z kolegów, co skończyło stworzeniem zagrożenia. Przed chwilą wytykaliśmy mizerną fizyczność talentu Wisły? Musimy uderzyć się w pierś! Około 40. minuty 19-latek znów zrobił zamieszanie na skrzydle. Kiedy jeden z obrońców wrocławskiego zespołu próbował odebrać mu piłkę, odbił się od jego pleców. Niektórym kibicom z pewnością przypomniała się słynna bramka Edena Hazarda za czasów Chelsea. W całej akcji młody Polak nie zdołał jednak wywalczyć nawet rzutu rożnego, choć i tak za próbę chwalić trzeba. Szczególnie wtedy, kiedy prowadzi się 2:0.

Po przerwie Kuziemka znów zaznaczył swoją obecność na murawie. Po jego próbie dogrania na piąty metr od bramki rywali gospodarze otrzymali rzut rożny zakończony golem Biedrzyckiego. Było już 3:0 dla krakowian - to doskonałe warunki do dalszej ofensywy. W 58. minucie na pierwszy rzut oka nie stało się nic szczególnego - 19-latek podprowadził piłkę i niecelnie zagrał w szesnastkę. Jednak to, jak szybko zabrał się z futbolówką i w jaki sposób "przykleił" ją do nogi, naprawdę robiło wrażenie. Talent Macieja Kuziemki czuć na kilometr. Wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski brał udział w niemal wszystkich ofensywnych akcjach. Nawet gdy nie otrzymywał piłki, umiejętnie "zabierał ze sobą" defensorów.

Popis dał w 70. minucie. Pewne przyjęcie klatką piersiową, gra na jeden kontakt, zwinność, dynamika i wyłożenie do wbiegającego Igbekeme, który uderzył w boczną siatkę. Dziewięć minut później "zrobił logo Bundesligi", odbierając długie zagranie Wiktora Staszaka, a w minucie 84. popisał się samodzielnym rajdem.

Kuziemka jest stworzony do gry technicznej. Jeśli ominą go kontuzje, Wisła Kraków będzie miała mnóstwo pociechy z tego zawodnika, być może także tej finansowej. Choć na przestrzeni 90 minut ani nie trafił do siatki, ani nie zanotował asysty, to zaliczył poprawny, dojrzały występ na tle silnego rywala. Gospodarze triumfowali aż 5:0, umacniając się na pierwszym miejscu.

Statystyki meczu Wisła Kraków 5 - 0 Śląsk Wrocław Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 22 9 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 7 3 Ataki 59 49

