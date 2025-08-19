Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szokujący wynik w meczu Wieczystej Kraków. Ależ pogrom. Zmiana na fotelu lidera

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W meczu 6. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Wieczystą Kraków padło aż siedem goli. Spotkanie na obiekcie "Czarnych Koszul" zakończyło się dość sensacyjnym wynikiem. Gospodarze zostali całkowicie zdeklasowani przez drużynę prowadzoną przez Przemysława Cecherza. Tym samym Wieczysta, przynajmniej na kilka godzin, awansowała na pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków
Polonia Warszawa - Wieczysta KrakówPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Początek meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Wieczystą Kraków był dość wyrównany. Kibice na pierwszego gola czekali do 33. minuty. Właśnie wtedy Carlitos otworzył wynik spotkania ku uciesze kibiców drużyny przyjezdnej.

Jeszcze przed przerwą goście z Krakowa podwoili swoje prowadzenie. W doliczonym czasie gry bramkę zdobył 34-letni Rafa Lopes. Najgorsze dla Polonii Warszawa miało nadejść jednak dopiero po zmianie stron.

W 63. minucie bramkę na 3:0 zdobył Kamil Dankowski. Wtedy było już jasne, że choćby jeden punkt w tym spotkaniu jest poza zasięgiem Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków natomiast dopiero się rozkręcała.

Zaledwie dwie minuty później Paweł Łysiak strzelił kolejnego gola dla rozpędzonych gości. Na niespełna kwadrans przed końcem meczu Łysiak ponownie trafił do siatki, kompletując dublet na teoretycznie trudnym terenie. Polonia Warszawa jest wszak drużyną, która w minionym sezonie walczyła w barażach o awans do Ekstraklasy.

Deklasacja w Warszawie. Wieczysta dała Polonii lekcję gry w piłkę nożną

Na kilka minut przed końcem meczu Ilkay Durmus zdobył honorowego gola dla Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków uznała jednak, że to do niej musi należeć ostatnie słowo. W 89. minucie spotkania Lisandro Semedo ustanowił wynik spotkania na 6:1. W takich okolicznościach Polonia Warszawa została sensacyjnie zdeklasowana przez rewelację 1. ligi.

Po tym zwycięstwie Wieczysta Kraków awansowała na 1. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Ma tylko punkt przewagi nad Wisłą Kraków, która jeszcze tego samego dnia rozegra swój mecz w ramach 6. kolejki.

W następnej kolejce Wieczysta Kraków zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Polonia Warszawa natomiast pojedzie do Łodzi na mecz z ŁKS-em.

Betclic 1 Liga
6 kolejka
19.08.2025
18:00
Zakończony
Ilkay Durmus
86'
Carlitos
33'
Rafael Lopes
45+-4'
Kamil Dankowski
63'
Paweł Łysiak
65' , 78'
Lisandro Semedo
89'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Polonia Warszawa
Wieczysta Kraków
Rezerwowi

Statystyki meczu

Polonia Warszawa
1 - 6
Wieczysta Kraków
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
10
17
Strzały celne
2
10
Strzały niecelne
3
5
Strzały zablokowane
5
2
Ataki
74
93

Zobacz również:

Paul Miller/Getty Images / Alex Caparros/Getty Images
La Liga

Szczęsny już się pożegnał. Nagła zmiana w Barcelonie. Nie mają innego wyjścia

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Polsat SportPolsat Sport
Grupa piłkarzy w żółtych koszulkach świętuje awans, unosząc trofeum oraz dyplom Polskiego Związku Piłki Nożnej, wszyscy uśmiechnięci i wyraźnie podekscytowani sukcesem
Zawodnicy Wieczystej Kraków świętujący awans do Betclic I ligiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Wieczysta Kraków
Wieczysta KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja