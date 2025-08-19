Szokujący wynik w meczu Wieczystej Kraków. Ależ pogrom. Zmiana na fotelu lidera

Początek meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Wieczystą Kraków był dość wyrównany. Kibice na pierwszego gola czekali do 33. minuty. Właśnie wtedy Carlitos otworzył wynik spotkania ku uciesze kibiców drużyny przyjezdnej.

Jeszcze przed przerwą goście z Krakowa podwoili swoje prowadzenie. W doliczonym czasie gry bramkę zdobył 34-letni Rafa Lopes. Najgorsze dla Polonii Warszawa miało nadejść jednak dopiero po zmianie stron.

W 63. minucie bramkę na 3:0 zdobył Kamil Dankowski. Wtedy było już jasne, że choćby jeden punkt w tym spotkaniu jest poza zasięgiem Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków natomiast dopiero się rozkręcała.

Zaledwie dwie minuty później Paweł Łysiak strzelił kolejnego gola dla rozpędzonych gości. Na niespełna kwadrans przed końcem meczu Łysiak ponownie trafił do siatki, kompletując dublet na teoretycznie trudnym terenie. Polonia Warszawa jest wszak drużyną, która w minionym sezonie walczyła w barażach o awans do Ekstraklasy.

Deklasacja w Warszawie. Wieczysta dała Polonii lekcję gry w piłkę nożną

Na kilka minut przed końcem meczu Ilkay Durmus zdobył honorowego gola dla Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków uznała jednak, że to do niej musi należeć ostatnie słowo. W 89. minucie spotkania Lisandro Semedo ustanowił wynik spotkania na 6:1. W takich okolicznościach Polonia Warszawa została sensacyjnie zdeklasowana przez rewelację 1. ligi.

Po tym zwycięstwie Wieczysta Kraków awansowała na 1. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Ma tylko punkt przewagi nad Wisłą Kraków, która jeszcze tego samego dnia rozegra swój mecz w ramach 6. kolejki.

W następnej kolejce Wieczysta Kraków zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Polonia Warszawa natomiast pojedzie do Łodzi na mecz z ŁKS-em.

Statystyki meczu Polonia Warszawa 1 - 6 Wieczysta Kraków Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 10 17 Strzały celne 2 10 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 74 93

