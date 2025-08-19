Szokujący wynik w meczu Wieczystej Kraków. Ależ pogrom. Zmiana na fotelu lidera
W meczu 6. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Wieczystą Kraków padło aż siedem goli. Spotkanie na obiekcie "Czarnych Koszul" zakończyło się dość sensacyjnym wynikiem. Gospodarze zostali całkowicie zdeklasowani przez drużynę prowadzoną przez Przemysława Cecherza. Tym samym Wieczysta, przynajmniej na kilka godzin, awansowała na pierwsze miejsce w ligowej tabeli.
Początek meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Wieczystą Kraków był dość wyrównany. Kibice na pierwszego gola czekali do 33. minuty. Właśnie wtedy Carlitos otworzył wynik spotkania ku uciesze kibiców drużyny przyjezdnej.
Jeszcze przed przerwą goście z Krakowa podwoili swoje prowadzenie. W doliczonym czasie gry bramkę zdobył 34-letni Rafa Lopes. Najgorsze dla Polonii Warszawa miało nadejść jednak dopiero po zmianie stron.
W 63. minucie bramkę na 3:0 zdobył Kamil Dankowski. Wtedy było już jasne, że choćby jeden punkt w tym spotkaniu jest poza zasięgiem Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków natomiast dopiero się rozkręcała.
Zaledwie dwie minuty później Paweł Łysiak strzelił kolejnego gola dla rozpędzonych gości. Na niespełna kwadrans przed końcem meczu Łysiak ponownie trafił do siatki, kompletując dublet na teoretycznie trudnym terenie. Polonia Warszawa jest wszak drużyną, która w minionym sezonie walczyła w barażach o awans do Ekstraklasy.
Chelsea płaciła za niego 7 mln euro. Teraz jest bliski gry w Wieczystej. Krakowianie szykuje prawdziwą "bombę"
Deklasacja w Warszawie. Wieczysta dała Polonii lekcję gry w piłkę nożną
Na kilka minut przed końcem meczu Ilkay Durmus zdobył honorowego gola dla Polonii Warszawa. Wieczysta Kraków uznała jednak, że to do niej musi należeć ostatnie słowo. W 89. minucie spotkania Lisandro Semedo ustanowił wynik spotkania na 6:1. W takich okolicznościach Polonia Warszawa została sensacyjnie zdeklasowana przez rewelację 1. ligi.
Po tym zwycięstwie Wieczysta Kraków awansowała na 1. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Ma tylko punkt przewagi nad Wisłą Kraków, która jeszcze tego samego dnia rozegra swój mecz w ramach 6. kolejki.
W następnej kolejce Wieczysta Kraków zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna. Polonia Warszawa natomiast pojedzie do Łodzi na mecz z ŁKS-em.