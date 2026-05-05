Szok w Krakowie. Wieczysta ma zrezygnować. Donoszą o ważnym spotkaniu

Wieczysta jest jedną z rewelacji zmagań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z Krakowa zajmuje obecnie trzecią lokatę w tabeli i nie jest bez szans na bezpośrednią sportową przepustkę do grona czołowych osiemnastu polskich zespołów. W ekipie ze stolicy Małopolski gra kilku znanych w naszym kraju piłkarzy, ponadto funkcję trenera pełni Kazimierz Moskal. Niestety wiele na to wskazuje, że za chwilę większość z nich będzie zmuszona zmienić pracodawcę.

Jeden z głównych kandydatów do awansu kolejną kampanię ma rozegrać… w czwartej lidze. Tego nieoficjalnie dowiedział się wspomniany na wstępie Piotr Koźmiński. Powód? Przeznaczający miliony na klub Wojciech Kwiecień ma wycofać się z projektu. Sprawy posunęły się mocno do przodu. Jak czytamy na łamach "goal.pl", już rzekomo odbyło się spotkanie piłkarzy z działaczami. Zawodnicy znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Wieczysta Kraków może zagrać w czwartej lidze. To byłby koszmar

"Mają mieć wybór: albo negocjują rozwiązanie umów, albo grają w czwartej lidze, a w tym drugim przypadku Wojciech Kwiecień wywiązuje się ze zobowiązań względem tych, którzy wciąż mają kontrakty z klubem. Wieczysta po tym sezonie miałaby nie liczyć już na dalszą współpracę z trenerem Kazimierzem Moskalem" - poinformował autor materiału. Pojawił się dodatkowo akapit o przyszłości Wojciecha Kwietnia. Ten mógłby na przykład stać się za to mniejszościowym udziałowcem Wisły Kraków.

Na razie to oczywiście tylko plotki. Z racji kończącego się sezonu, oficjalny komunikat powinien pojawić się na dniach. Decyzja Wieczystej będzie ważna dla całej ligi, ponieważ po fazie zasadniczej zaplanowano baraże. "Rywal Wieczystej ma wtedy wolny los w półfinale. Jeśli wygrałaby finał, to wtedy do Ekstraklasy wejdzie finalista" - napisał Dominik Pasternak z TVP Sport w serwisie X.

Rozwiń

Piłkarze Wieczystej Kraków Marcin Golba AFP

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków Marcin Golba AFP

Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press