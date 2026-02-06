Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalone dwie minuty w meczu Wisły Kraków. Co za otwarcie

Piotr Jawor

Przez blisko pół godziny GKS Tychy napędził strachu Wiśle Kraków, ale wystarczyły dwie minuty oraz kapitalna współpraca Frederico Duarte z Maciejem Kuziemką, by gospodarze odebrali gościom ochotę do gry. Na inaugurację piłkarskiej wiosny Wisła Kraków pokonała GKS Tychy 3:1 i umocniła się na fotelu lidera I ligi, zawodnicy trenera Łukasza Piszczka pozostają w strefie spadkowej.

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje zdobycie bramki przy bandzie reklamowej, jeden z zawodników wskakuje na bandę i zwraca się do fotografa, pozostali piłkarze unoszą ręce w geście radości.
Maciej Kuzienka (z lewej) zdobył dwie bramki dla Wisły KrakówIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

- Oczywiście mamy informacje związane ze sparingami GKS Tychy, ale do końca nie możemy na tym polegać. Ten zespół bardzo mocno się zmienił i sam jestem ciekawy, jak będą się prezentowali - zapowiadał przed spotkaniem Mariusz Jop. Chyba jednak nawet trener Wisły nie spodziewał się, że tyszanie przy Reymonta od początku zagrają aż tak odważnie.

GKS ani myślał cofać się do obrony. Chciał zabierać wiślakom piłkę jak najbliżej ich bramki, by następnie przeprowadzić szybki atak. Krakowianie początkowo jakby byli zdumieni takim obrazem gry, bo przy Reymonta rywale na ogół chowają się za podwójną gardą, a nie próbują grać w piłkę.

Szymon Kawala
I Liga

Brutalny atak nastolatka w Krakowie. Arbiter od razu wyrzucił go z murawy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Odwaga tyszan została nagrodzona w 18. minucie. Goście znów bardzo wysoko zaatakowali rywali i wymusili na bramkarzu Patryku Letkiewiczu bardzo ryzykowne podanie do Marca Carbo. Hiszpan stracił piłkę i za moment była ona już pod nogami Bartłomieja Barańskiego, który skierował ją do siatki i GKS niespodziewanie prowadził

Wisła Kraków. Dwa trafienia Macieja Kuziemki

Mimo prowadzenia GKS nie myślał się cofnąć, tylko dalej mocno atakował wiślaków. Zapędy tyszan zostały jednak zatrzymane w ciągu dwóch minut, a za hamulec pociągnęli Frederico Duarte oraz Maciej Kuziemka. Obie bramki padły niemal identycznie - Portugalczyk przedarł się skrzydłem, dośrodkował w pole karne, a tam kompletnie niepilnowany pomocnik Wisły wpakował piłkę głową do siatki. Po raz pierwszy zrobił to w 28. minucie, a po raz drugi - w 30.

Druga połowa była już znacznie mniej ciekawa. GKS próbował atakować, ale z każdą minutą zawodnikom Łukasza Piszczka coraz bardziej brakowało sił. Wisła z kolei czekała na okazję i doczekała się w 72. minucie. Julius Ertlthaler dośrodkował z rzutu wolnego, do piłki wyskoczył Wiktor Biedrzycki i krakowianie zdobyli trzecią bramkę głową w tym spotkaniu.

Kibice Wisły do końca jednak martwili się o wynik, bo ostatnie 10 minut ich drużyna grała w osłabieniu. Wszystko przez rezerwowego Szymona Kawałę, która otrzymał czerwoną kartkę za faul i to zaledwie minutę po pojawieniu się na boisku. GKS też nie kończył w komplecie, bo w ostatniej akcji drugą żółtą kartkę dostał Da Silva.

Do końca spotkania GKS nie był już w stanie zagrozić wiślakom i krakowianie umocnili się na czele tabeli.

PJ

Betclic 1 Liga
20. Kolejka
06.02.2026
20:30
Zakończony
Maciej Kuziemka
28' , 30'
Wiktor Biedrzycki
72'
Bartłomiej Barański
18'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Kraków
GKS Tychy
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Kraków
3 - 1
GKS Tychy
Posiadanie piłki
55%
45%
Strzały
8
5
Strzały celne
5
3
Strzały niecelne
1
1
Strzały zablokowane
2
1
Ataki
78
48
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
Piłkarze w czerwonych koszulkach przytulają się, ciesząc się wspólnie z sukcesu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius ErtlthalerGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mariusz Jop
Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
