Szalona inauguracja sezonu. Siedem goli w starciu byłych mistrzów Polski

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Od prawdziwego festiwalu strzeleckiego rozpoczął się nowy sezon Betclic 1. Ligi. W starciu dwóch dawnych mistrzów Polski padło aż siedem goli. Ostatecznie trzy punkty trafiły do Polonii Bytom, która pokonała na swoim stadionie Wartę Poznań. Bohaterem gospodarzy został strzelec dwóch goli Kamil Wojtyra.

Polonia Bytom - Warta Poznań
Polonia Bytom - Warta PoznańMarcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W piątek oficjalnie rozpoczął się sezon ligowy w naszym kraju. Rozgrywki Ekstraklasy zainaugurowali zawodnicy Radomiaka Radom oraz Wieczystej Kraków, dla której był to debiut na najwyższym szczeblu w Polsce. Debiutant długo stawiał się gospodarzom, lecz po ostatnim gwizdku sędziego Jarosława Przybyła Radomiak mógł świętować zwycięstwo 2:1.

Na zapleczu Ekstraklasy kolejny sezon rozpoczęło starcie dwóch zasłużonych drużyn w naszym kraju. Polonia Bytom na swoim terenie podejmowała Wartę Poznań, która wróciła na poziom Betlic 1. Ligi po rocznej absencji.

Oba kluby lata największych sukcesów zdecydowanie mają za sobą. Polonia w swojej historii dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski. Miało to miejsce w sezonach 1954 oraz 1962. Jeszcze dłużej na kolejny tytuł czekają kibice Warty. Ich klub okazywał się najlepszy w Polsce w 1929 oraz 1947 roku.

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Strzelanina na inaugurację sezonu. Padło siedem goli

Na pierwszego w tym sezonie gola kibice nie musieli długo czekać. Już w 15. minucie po dograniu Lucjana Zielińskiego piłkę pechowo do własnej bramki głową skierował Ołeksandr Azaćkyj. Ledwie 13 minut po pechowym zagraniu ukraińskiego defensora było już 2:0. W roli podającego ponownie wykazał się Zieliński, a bardzo dobrym uderzeniem głową popisał się Kamil Wojtyra.

Beniaminek z Wielkopolski rozpoczął ten mecz w najgorszy możliwy sposób. Z czasem jednak Warta zaczynała się rozkręcać. Dla miejscowych sygnałem ostrzegawczym była kontaktowa bramka strzelona tuż przed przerwą przez Kacpra Lepczyńskiego. Do wyrównania udało im się doprowadzić dziesięć minut po wznowieniu gry. Celnym uderzeniem z rzutu karnego Wojciecha Banasika zdołał przechytrzyć Marcel Stefaniak.

Poznaniakom udało się dogonić przeciwnika. Polonia na dwa przyjęte ciosy zareagowała jednak tak, jak mogliby oczekiwać tego ich kibice. Warta z remisu 2:2 cieszyła się zaledwie dziesięć minut. Sprytnym uderzeniem z powietrza w tej sytuacji popisał się Konrad Andrzejczak.

Warta w końcówce parła do wyrównania. W 89. minucie goście zostali zaskoczeni jednak szybką kontrą, którą z zimną krwią wykończył Kamil Wojtyra, który w ten sposób na inaugurację sezonu ustrzelił dublet. Nie był to jednak koniec emocji. W drugiej minucie doliczonego czasu gry błąd Oskara Krzyżaka wykorzystał Mateusz Stanek, zmniejszając tym samym rozmiary porażki Warty.

Betclic 1 Liga
1 kolejka
24.07.2026
18:00
Zakończony
Oleksandr Azatsky
15' (sam.)
Kamil Wojtyra
28' , 90'
Konrad Andrzejczak
65'
Kacper Lepczyński
40'
Marcel Stefaniak
55' (k.)
Mateusz Stanek
90+-2'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Polonia Bytom
Warta Poznań
Rezerwowi

Statystyki meczu

Polonia Bytom
4 - 3
Warta Poznań
Posiadanie piłki
47%
53%
Strzały
13
17
Strzały celne
4
6
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
3
7
Ataki
69
83


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