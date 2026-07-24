W piątek oficjalnie rozpoczął się sezon ligowy w naszym kraju. Rozgrywki Ekstraklasy zainaugurowali zawodnicy Radomiaka Radom oraz Wieczystej Kraków, dla której był to debiut na najwyższym szczeblu w Polsce. Debiutant długo stawiał się gospodarzom, lecz po ostatnim gwizdku sędziego Jarosława Przybyła Radomiak mógł świętować zwycięstwo 2:1.

Na zapleczu Ekstraklasy kolejny sezon rozpoczęło starcie dwóch zasłużonych drużyn w naszym kraju. Polonia Bytom na swoim terenie podejmowała Wartę Poznań, która wróciła na poziom Betlic 1. Ligi po rocznej absencji.

Oba kluby lata największych sukcesów zdecydowanie mają za sobą. Polonia w swojej historii dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski. Miało to miejsce w sezonach 1954 oraz 1962. Jeszcze dłużej na kolejny tytuł czekają kibice Warty. Ich klub okazywał się najlepszy w Polsce w 1929 oraz 1947 roku.

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Strzelanina na inaugurację sezonu. Padło siedem goli

Na pierwszego w tym sezonie gola kibice nie musieli długo czekać. Już w 15. minucie po dograniu Lucjana Zielińskiego piłkę pechowo do własnej bramki głową skierował Ołeksandr Azaćkyj. Ledwie 13 minut po pechowym zagraniu ukraińskiego defensora było już 2:0. W roli podającego ponownie wykazał się Zieliński, a bardzo dobrym uderzeniem głową popisał się Kamil Wojtyra.

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Beniaminek z Wielkopolski rozpoczął ten mecz w najgorszy możliwy sposób. Z czasem jednak Warta zaczynała się rozkręcać. Dla miejscowych sygnałem ostrzegawczym była kontaktowa bramka strzelona tuż przed przerwą przez Kacpra Lepczyńskiego. Do wyrównania udało im się doprowadzić dziesięć minut po wznowieniu gry. Celnym uderzeniem z rzutu karnego Wojciecha Banasika zdołał przechytrzyć Marcel Stefaniak.

Poznaniakom udało się dogonić przeciwnika. Polonia na dwa przyjęte ciosy zareagowała jednak tak, jak mogliby oczekiwać tego ich kibice. Warta z remisu 2:2 cieszyła się zaledwie dziesięć minut. Sprytnym uderzeniem z powietrza w tej sytuacji popisał się Konrad Andrzejczak.

Warta w końcówce parła do wyrównania. W 89. minucie goście zostali zaskoczeni jednak szybką kontrą, którą z zimną krwią wykończył Kamil Wojtyra, który w ten sposób na inaugurację sezonu ustrzelił dublet. Nie był to jednak koniec emocji. W drugiej minucie doliczonego czasu gry błąd Oskara Krzyżaka wykorzystał Mateusz Stanek, zmniejszając tym samym rozmiary porażki Warty.

Statystyki meczu Polonia Bytom 4 - 3 Warta Poznań Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 13 17 Strzały celne 4 6 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 3 7 Ataki 69 83





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