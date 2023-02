Szaleństwo w Wiśle Kraków! Dosadny komentarz prezesa

W ostatnich dwóch kolejkach piłkarze Wisły stali się specjalistami od odrabiania strat po przerwie. Tydzień temu przegrywali w Gdyni po pierwszej połowie 0-1, z takim samym wynikiem schodzili też na przerwę w piątkowym spotkaniu z Odrą Opole . Co więcej, zmarnowali też doskonałą okazję, bo Luis Fernandez nie wykorzystał rzutu karnego .

- Gratuluję chłopakom zwycięstwa i naprawdę bardzo dobrego meczu. Zagraliśmy konsekwentnie od początku do samego końca, a drużyna kolejny raz pokazuje charakter. To zaczyna mi się podobać, dlatego tak mocno cenię to zwycięstwo. Kolejny krok za nami, a kolejne już przed nami - podkreślał trener Sobolewski, który szczególnie docenił Luisa Fernandeza.