Szał na Wiśle Kraków. Tego kompletnie się nie spodziewali

Pracujemy codziennie nad tym, żeby pewne elementy naszej gry poprawić. Myślę, że to było widoczne w dwóch ostatnich meczach. Oczywiście, jest to dosyć naturalna sytuacja, że jeżeli zespół gra dobrze, to więcej ludzi chce go zobaczyć. Bardzo się cieszę, że będzie duża grupa kibiców, którzy dają nam zawsze mocne wsparcie, są z nami i pomagają. Jest to na pewno coś, co pozwala nam wejść jeszcze na wyższy pułap

~ podkreśla Mariusz Jop, trener Wisły.