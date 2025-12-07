W tym sezonie piłkarze i kibice Wisły Kraków takiego ciosu jeszcze nie otrzymali. Zespół przez większość rundy grał jak z nut, a jak przegrywał, to góra dwoma bramkami. Teraz jednak nie dość, że porażka była znaczna (1:4), to jeszcze pogromcą okazała się trzecioligowa (!) Zawisza Bydgoszcz.

- Szczegółowo przeanalizowaliśmy bramki i wiemy, że co najmniej trzech z nich powinniśmy uniknąć. Błędy indywidualne decydowały o tym, że rywal był bardzo skuteczny - zaznacza Mariusz Jop, trener Wisły.

Teraz głównym zadaniem szkoleniowca jest mentalne odbudowanie zespołu. Będzie to o tyle prostsze, że Jop zapowiada znaczące zmiany w składzie.

Zaraz po meczu były spuszczone głowy, ale można powiedzieć, że czas leczy rany. Teraz zamieniło się to na sportową złość i chęć rewanżu. Wiemy, że w piłce takie sytuacje się zdarzają, ale każdy kolejny mecz jest najważniejszy i teraz nadchodzi szansa na zmazanie plamy. Niewątpliwie mecz pucharowy był dla nas wstydliwy – przyznaje trener Mariusz Jop.

ŁKS - Wisła Kraków. O pomyślne zakończenie rundy

Dziś w Łodzi Wisła walczy o pomyślne zakończenie rundy. Bez względu na wynik postawa 13-krotnych mistrzów Polski na pewno będzie oceniona bardzo wysoko, bo krakowianie są liderami i mają aż 11 punktów przewagi nad trzecim miejscem, które nie daje bezpośredniego awansu. Wygrana sprawiłaby jednak, że piłkarze Jopa w świetnych humorach rozjechaliby się na święta.

- Całkiem naturalną sytuacją jest, że forma faluje i to dotyczy indywidualnie każdego piłkarza, a także całego zespołu. Naszym celem i zadaniem jest, żeby na ten ostatni mecz przygotować drużynę, by była w maksymalnie dobrej dyspozycji - podkreśla Jop.

Mecz ŁKS - Wisła Kraków dziś o godz. 14:30.

