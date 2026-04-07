Wisła Kraków w poniedziałek rozegrała szalone spotkanie. Przedostatni w tabeli Górnik Łęczna dwukrotnie przy Reymonta prowadził, ale ostatecznie to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa.

Mogliśmy wcześniej i spokojniej kontrolować ten mecz. W końcówce rywal miał stałe fragmenty gry i to zawsze jest groźne. Natomiast też nie było tak, że oni mieli jakieś sytuacje, po których nasz bramkarz musiał się wykazywać obronami. Gratuluję chłopakom wygranej – podkreślał po spotkaniu zadowolony trener Jop.

Wtedy jednak szkoleniowiec jeszcze nie wiedział, jak wielkie znaczenie będzie miała ta wygrana. Kilka godzin później mecze grali bowiem najwięksi rywale Wisły i ich wyniki ułożyły się zdecydowanie po myśli lidera I ligi.

Najpierw punkty zgubił trzeci Chrobry Głogów, który zremisował z Ruchem Chorzów (1:1). Później na boisko wyszli zawodnicy czwartej w tabeli Pogoni Grodzisk Mazowicki i tu już doszło do sporej niespodzianki, bo przegrali z broniącą się przed spadkiem Stalą Mielec (1:2). Te rezultaty sprawiły, że krakowianie powiększyli przewagę nad trzecim miejscem, czyli pierwszym, które nie daje bezpośredniego awansu. Teraz wiślacy mają 11 punktów więcej od Chrobrego i 14 więcej od Pogoni.

Kiedy Wisła Kraków będzie świętowała awans do Ekstraklasy?

Tym samym coraz bardziej realny wydaje się scenariusz nakreślony przez Jarosława Królewskiego. Prezes Wisły zachęcał kibiców do zakupów biletów na spotkanie z Puszczą Niepołomice (24 kwietnia), bo według wyliczeń sztucznej inteligencji, drużyna z Krakowa właśnie wtedy może przypieczętować awans.

"Radzę kupować - przy dobrych wiatrach - według AI to może być ten mecz, kiedy można będzie poświętować w Krakowie" - napisał Królewski w portalu X.

Zanim Wisła zmierzy się z Puszczą, to zagra jeszcze dwa spotkania wyjazdowe: z Polonią Bytom (12 kwietnia) i Ruchem Chorzów (19 kwietnia).

Zizou Bergs - Adrian Mannarino. Skrót meczu Polsat Sport