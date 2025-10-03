Sufit jeszcze daleko. Mecz, który nie miał prawa się zdarzyć

Czwartek, godzina 18. Październikowy wieczór, temperatura nie przekracza 10 stopni. W normalnym dniu szczyt komunikacyjny jest już u schyłku, ale zatłoczenie w tramwajach jadących w kierunku krakowskich Błoń sugeruje coś zupełnie innego. Wcisnąć się w ten tłum jest sztuką, ale ten obrazek może zaskoczyć tylko kogoś, kto jest oderwany od wydarzeń w polskiej piłce. Nie ma znaczenia termin, pogoda, ani klasa rywala - Wisła prawie na każdy mecz sprzedaje ponad 30 tys. biletów i nie inaczej było, gdy na jej stadion - choć nietypowo, bo w roli gospodarza - zawitać miała Wieczysta. To derby, w które żaden kibic Wisły nie uwierzyłby jeszcze pięć lat temu. O których wiedzę w tamtym czasie albo by odrzucił na wstępie, albo jej nie zaakceptował. A myśl, że ta Wieczysta była o włos od zwycięstwa - nawet jeśli z przebiegu gry niezasłużonego - pewnie zmroziłaby na dobre.

Pięć lat jak kilka epok

Cofnijmy się o tych pięć lat. Wisła jest już cieniem dawnej drużyny, która w latach dwutysięcznych zdominowała Ekstraklasę w sposób, którego do dziś nie udało się odtworzyć żadnej innej. Szargana problemami związanymi z osieroceniem jej przez Bogusława Cupiała, będąca po przejściach wynikających z trafienia w ręce szemranego "biznesmena", czy niedługo później wręcz krakowskiej gangsterki, była u progu nowej ery, z nowymi właścicielami. Ostatnie lata, mimo że trudne, nie zmieniły jednak wewnętrznego myślenia o klubie: Wisła wciąż miała być zdolna do rzeczy wielkich - wszak była TĄ Wisłą Kraków. Wierzono, że ligowe problemy to jedynie okres przejściowy, konieczny po tylu trzęsieniach ziemi. Sezon Ekstraklasy, który dopiero się rozpoczął, Wisła skończy daleko, na 13. miejscu, ale spadkiem zagrożona nie będzie. Ten przydarzy się dopiero rok później w momencie najbardziej zaskakującym - po zbudowaniu nieźle wyglądającego zespołu, po zatrudnieniu trenera, który nie wyglądał na przypadkowego gościa.

W tym samym czasie Wieczysta Kraków - klub, o którym poza miastem słyszała garstka kibiców - gra w lidze okręgowej. Jeśli derby, to z Dąbskim, Nadwiślaninem, Prądniczanką - klubami, jak ona sama. Osiedlowymi, na boiskach wciśniętymi gdzieś między inne budynki. Piłka nożna pisze różne historie, ale ta - że pięć lat później Wisłę i Wieczystą połączy granie o te same ligowe punkty, a w hierarchii polskiej piłki znajdą się bezpośrednio obok siebie, jako drużyny numer 1 i 2 w jednej lidze - jest jedną z najbardziej nieoczywistych.

Modern football na Chałupnika

We wspomnianych tramwajach jest ciasno, ale koszulki pasażerów są wyłącznie czerwone - nawet jeśli na trybunach przy Reymonta pojawi się co najmniej kilkaset żółtych. Gdyby tych kibiców wymieszać, a nie umieszczać w jednym sektorze, barwy Wieczystej zginęłyby zupełnie. Podobnie jak doping "Czysta, czysta, Wieczysta" - słyszany jedynie przy bezpośrednim podejściu pod sektor.

Kibice Wieczystej na stadionie Wisły

Gdy Wieczysta, budowana za pieniądze zdeklarowanego kibica Wisły, właściciela sieci aptek Wojciecha Kwietnia, który zainwestował w mały klub - kto wie - być może z potrzeby ujścia urażonej dumy po tym, jak nie udało mu się wejść w Wisłę - pięła się po ligowych drabinach, otwartym pozostawało pytanie: jaki to wszystko ma sens, skoro klub wzbudza zainteresowanie garstki osób? Przecież było jasne, że nie ma szans przechwycić kibiców od Wisły, Cracovii, a nawet Hutnika. Nowych też przy takiej konkurencji nie przyciągnie. Jej obecność na piłkarskiej mapie uzasadniają jedynie pragnienia milionera, ale… co z tego?

Wieczysta istnieje i ma się dobrze. Albo inaczej: będzie mieć się dobrze, dopóki inaczej nie zdecyduje Wojciech Kwiecień. Projekt jako całość różni się od dobrze znanych sprzed dwudziestu lat Groclinu Dyskobolii, czy Amiki Wronki, jedynie wielkością miasta, a dobrze pamiętamy, jak skończył się byt tamtych klubów, gdy ich właściciele znaleźli inny plan na swoją przyszłość. To zupełnie na odwrót w porównaniu do Wisły, z którą łączy ją jedynie miasto, a dzieli dosłownie wszystko inne.

Całą ścieżkę Wieczystej do ligowego meczu z Wisłą, można było śledzić z perspektywy malutkiego "stadioniku" położonego między kościołem, szeregiem domów jednorodzinnych, a drogą prowadzącą z jednej strony do ul. Mogilskiej, z drugiej do "krajówki" nr 79. Klimat na tym obiekcie się zmieniał. Gdy Wieczysta była w IV lidze - rok po momencie, w którym zaczęliśmy tę opowieść, ale też i chwilę po uzyskaniu kompletu zwycięstw w "okręgówce" i zakończeniu tych rozgrywek z imponującym bilansem bramek 216:8 - zrezygnowano z jednego z klubowych symboli. Do tamtego momentu każdy mecz domowy rozpoczynał się od hymnu wykonywanego a'cappella przez 76-letniego wówczas Janusza Malickiego, który pełnił również funkcję spikera. Śpiewany na nutę "Madonno, czarna Madonno" utwór towarzyszył piłkarzom w niskich ligach, jednak klimat "against modern football" zniknął, gdy "modern football" dotarł na ul. Chałupnika. Malickiemu podziękowano za te wszystkie lata, a nowych kibiców postanowiono przyciągnąć, organizując przy okazji każdego meczu coś w rodzaju piknika rodzinnego. Były dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, opieka animatorek. Wszystko w cenie biletu, czyli za darmo. Jeśli miało się dziecko i nie ograniczało się do sympatii wyłącznie z jednym klubem, atmosfera mogła urzekać.

Stałych w uczuciach kibiców Wieczystej "wyprodukować" było jednak niezwykle trudno. A już na pewno, gdy trzeba było się wyprowadzić do Sosnowca, bo własny stadion daleko był od spełnienia warunków koniecznych dla I-ligowca. W chwili, gdy polskie kluby przeżywają kibicowskie boom i biją rekordy frekwencji, każdy domowy mecz Wieczystej śledzi średnio tysiąc osób. Ale jakość piłkarska się zgadza - dziś nikogo nie zdziwi, jeśli Wieczysta awansuje do Ekstraklasy. Być może w towarzystwie Wisły.

Wisła generuje pieniądze. Wieczysta je wydaje

Wisła też dysponuje potężnym budżetem, ale w przeciwieństwie do Wieczystej, która po prostu sięga do kieszeni właściciela, jest on oparty o wygenerowane przychody. Mimo iż od lat jednym z najważniejszych elementów przychodowych w klubach Ekstraklasy są pieniądze przelewane do spółki Ekstraklasa SA przez Canal Plus (a następnie dzielone przez spółkę między klubami), Wisła za poprzedni sezon - bez prawa do wspomnianych wpływów - pod względem przychodów ustępowałaby tylko sześciu klubom z najwyższej ligi. Pojawienie się w klubie Petera Moore'a, który był jednym z głównych współtwórców potęgi Liverpoolu, było przytuleniem know-how, które ma doprowadzić do jeszcze wyższych przychodów, nie zaś bezpośrednim pozyskaniem pieniędzy.

Z tak ogromną bazą kibicowską jest to jeszcze bardziej realne. Bo to, co dzieje się na trybunach Wisły Kraków, jest fenomenem. Przez lata mogliśmy zazdrościć niemieckim klubom zapełniania trybun bez względu na aktualną sytuację klubu - a dokładnie to dzieje się przy Reymonta. Poniedziałkowy mecz z Polonią Bytom zgromadził ponad 18 tys. kibiców, czyli mniej więcej tyle, ilu obejrzy wszystkie mecze Wieczystej w Sosnowcu, a i tak z perspektywy Białej Gwiazdy był to negatywny rekord frekwencji. Drugi mecz na liście spotkań z najmniejszą liczbą fanów, to starcie z ŁKS-em, gdy na trybunach zasiadło 27 tys. ludzi. W każdym pozostałym przebita została bariera 30 tys. Kibiców nie załamały trzy sezony w 1. lidze. Nie odwrócili się, gdy na początku czerwca Wisła kolejny raz przegrała półfinałowy baraż o Ekstraklasę. Nie uwłacza im konieczność grania z Wieczystą, bo nazwy rywali nie są ważne, gdy nie ma innego celu niż awans do Ekstraklasy. Kiedy Wiktor Biedrzycki wyrównał w czwartkowych derbach w 97. minucie, radość wymieszała się z ulgą i poczuciem sprawiedliwości - bo Wisła grała naprawdę dobry mecz.

Sufity jeszcze daleko

W piłce nożnej często mówi się o suficie. Ktoś obecny w polskim futbolu od lat, jego wysokość w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, potrafi określić dość precyzyjnie. Nawet jeśli czasem zostanie przebity - jak w przypadku awansu Puszczy Niepołomice do Ekstraklasy - każdy i tak wie, że wyżej po prostu już nie ma. Prezes Stali Mielec Jacek Klimek dlatego właśnie nie robił tragedii ze spadku do 1. ligi - on wiedział, że klub od lat funkcjonował bezpośrednio pod swoim sufitem, a grawitacja przecież rządzi się swoimi prawami, gdy nie posiada się już narzędzi do przebijania.

Wisłę i Wieczystą ten element akurat łączy - w obu przypadkach sufit jest jeszcze daleko. Ambicje Wisły sięgają mistrzostwa Polski i kto wie, czego jeszcze. Ambicje Wieczystej - awansu, a później - parafrazując znany anglojęzyczny idiom, bankroll is the limit. To Wojciech Kwiecień określi, o co chce walczyć na najwyższym szczeblu. Mecz między tymi drużynami zawierał tyle kontekstów, że te pomieściłyby się w dziesięciu innych. I nawet, jeśli w najszerszym możliwym historycznym ujęciu - takim, które zawiera wszystko, co było, co jest i co dopiero będzie - stanowił jedynie malutki punkcik w czasie, to był to punkcik niezwykle istotny.

Punkcik, który przeniósł nas w nową erę. Który zostawił ostatnie pięć lat w prehistorii. Punkcik, który obie drużyny dopisały sobie do dorobku i dzięki któremu jeszcze o krok oddaliły się od wszystkich pozostałych I-ligowców.

Wieczysta - Wisła

Kibice Wisły Kraków podczas meczu z Wieczystą

Kibice Wisły Kraków podczas meczu z Wieczystą