Strajk piłkarzy. Bez trenera nie grają

Piłkarze Motoru Lublin odmówili gry w sparingu. Stoją murem za trenerem Goncalo Feio

Promocja została osiągnięta pod kierunkiem charyzmatycznego portugalskiego trenera, Goncalo Feio. Kiedy przejmował zespół we wrześniu, był on na ostatnim miejscu w tabeli II ligi. Lublinianie ostatecznie awansowali do barażów o awans do Fortuna 1 Ligi, w których odnieśli zwycięstwo ze Stomilem Olsztyn w rzutach karnych.