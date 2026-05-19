Stan wrzenia wokół Wieczystej, są pierwsi "uciekinierzy". Padły konkretne nazwiska

Projekt Wieczysta Kraków miał pokazać, że w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych. Aspiracją tej ekipy było przedostanie się z niższych krajowych lig do samej PKO BP Ekstraklasy. Do pewnego momentu to marzenie realizowane było całkiem sprawnie, bowiem krakowska drużyna dość szybko wywalczyła sobie awans na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Sezon 2025/2026 również układał się po myśli Wieczystej. Na jedną kolejkę przed końcem sezonu zespół znajduje się na 3. miejscu w tabeli Betclic I Ligi. Pozycja ta gwarantuje barażową walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy. W przypadku Wieczystej nie ma jednak zbyt wielu powodów do zadowolenia. Jakiś czas temu media obiegła bowiem szokująca informacja.

Właściciel Wieczystej - Wojciech Kwiecień - miał bowiem podjąć decyzję o wycofaniu się z projektu oraz zdegradowaniu drużyny do IV Ligi. Z medialnych doniesień wynika, że zawodnicy pierwszoligowca dostali w tej sytuacji jasne ultimatum: albo negocjują rozwiązanie umów, albo grają w IV Lidze. Co więcej, PZPN poinformował o odmowie przyznania Wieczystej licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie.

Dwóch reprezentantów Polski podjęły decyzję ws. opuszczenia Wieczystej

W zespole tym nie brakowało nazwisk, które dobrze znane są kibicom z kraju nad Wisłą. Z pewnością każdy sympatyk reprezentacji Polski doskonale pamięta między innymi Michała Pazdana oraz Jacka Góralskiego. Obaj dołączyli do Wieczystej w 2023 roku, kiedy to krakowska ekipa toczyła swoje batalie na poziomie III Ligi (Grupa VI). To właśnie oni stali się fundamentem, który pozwolił drużynie Kwietnia piąć się po kolejnych szczeblach rodzimego futbolu.

Wedle ustaleń dziennikarzy portalu "Fakt", wyżej wspomniani zawodnicy, w obliczu zaistniałej sytuacji, postanowili podjąć radykalne kroki w kwestii swojej przyszłości.

- Byli reprezentanci Polski mają ważne kontrakty z pierwszoligowcem do czerwca 2026 roku. [...] Umowy nie zostaną przedłużone. Decyzje w tej sprawie już zapadły - podaje wyżej wspomniany portal.

To kolejny cios dla krakowskiej ekipy, która jeszcze nie tak dawno temu wierzyła w osiągnięcie historycznego sukcesu. Odejście Pazdana oraz Góralskiego może bowiem zapoczątkować falę pożegnań, która porządnie przetrzebi drużynę.

Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków

Jacek Góralski w barwach reprezentacji Polski

Wojciech Kwiecień, właściciel Wieczystej Kraków





