Stali Mielec. Edward Kazimierski z odznaczeniem Zasłużony dla Podkarpacia

Współtwórca sukcesów Stali Mielec, działacz społeczny i sportowy Edward Kazimierski został w poniedziałek uhonorowany odznaką "Zasłużony dla województwa podkarpackiego". Odznaczenie zostało wręczone w Rzeszowie w czasie nadzwyczajnej sesji sejmiku woj. podkarpackiego.

Jak mówił w czasie laudacji marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, działalność Edwarda Kazimierskiego spowodowała, że Podkarpacie kojarzone jest nie tylko z lotnictwem, ale także z największymi sukcesami sportowymi.

"Kierował on bowiem Fabrycznym Klubem Sportowym Stal Mielec w okresie jego największej świetności. Jak to w życiu bywa pan Edward nie planował, ani nawet nie marzył, że będzie zarządzał sportową organizacją i to z czołówki kraju" - dodał.

Marszałek podkreślił, że Kazimierski cieszy się wielkim szacunkiem mieszkańców Mielca i kibiców oraz byłych podopiecznych. "Stąd dziś w Rzeszowie obecność Grzegorza Laty, Jana Domarskiego, Włodzimierza Gąsiora, Witolda Karasia i Krzysztofa Rześnego. Zasłużył na to ciężką pracą dla klubu i społeczności. Nie traktował działalności w sporcie jako sposobu na wzbogacenie. Wiedzie spokojne życie emeryta, od lat w tym samym skromnym mieszkaniu, otoczony rodziną" - mówił marszałek.

Ortyl przypomniał, że za wybitne zasługi na rzecz polskiego sportu i mieleckiego środowiska Kazimierski wyróżniony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 100-lecia Sportu Polskiego czy Medalem 80-lecia PZPN.

"W tym roku minęło dokładnie 80 lat od powstania Stali Mielec. Jubileusz jest zatem okazją, aby uhonorować osoby, które tworzyły piękną historię tego klubu. Dlatego dziś z radością Edward Kazimierski dołącza do grona zasłużonych dla województwa podkarpackiego" - zaznaczył Ortyl.

Kazimierski podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że klub będzie dla niego zawsze "ważnym momentem w życiu".

"Cieszę się, że mogę tu być wśród rodziny i kolegów, wśród moich przyjaciół, którzy tyle dobrego zrobili dla Mielca. Ja sam spędziłem w klubie 15 lat i cieszę się niezmiernie, że mogłem być świadkiem i uczestnikiem wielu pięknych chwili i wielkich sukcesów. I choć sam nie byłem sportowcem, byłem sympatykiem sportu, ale to właśnie sport na lata zdominował moje życie" - dodał.

Edward Kazimierski to wieloletni wiceprezes i współtwórca wielu sukcesów Fabrycznego Klubu Sportowego Stal Mielec w okresie jego największej świetności. W latach 60. został kierownikiem sekcji bokserskiej Stali, a w 1967 roku wiceprezesem ds. organizacyjnych. W praktyce oznaczało to, iż był głównym zarządzającym klubu.

W trakcie prezesury Kazimierskiego postawiono szczególny nacisk na rozwój piłki nożnej. Zatrudniono jako trenera Andrzeja Gajewskiego, który w ciągu kilku lat poprowadził ten sam zespół od III ligi, przez awans do ekstraklasy, aż do mistrzostwa Polski w 1973 r.

Lata 70. to pasmo sukcesów sportowych Stali. W okresie 1972-1978 piłkarze, siatkarze i piłkarze ręczni jednocześnie występowali w ekstraklasie. W 1974 Grzegorz Lato został królem strzelców mistrzostw świata. Wiosną 1976 roku Stal Mielec zagrała w ćwierćfinale Pucharu UEFA i był to ostatni występ polskiej drużyny w tych rozgrywkach na tak wysokim szczeblu. Jesienią Stal podejmowała w Mielcu Real Madryt.

Dzięki staraniom Kazimierskiego w Mielcu powstał punkt konsultacyjny warszawskiej AWF. Korzystali z niego sportowcy z innych miast regionu. Doprowadził też do budowy boisk treningowych i sztucznego oświetlenia na stadionie.

Autor: Wojciech Huk