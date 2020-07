Po sobotnim spotkaniu pierwszoligowym PGE FKS Stali Mielec z Chojniczanką Chojnice na obiekcie dwukrotnego mistrza Polski (1973, 1976) odbędzie się feta z okazji awansu do PKO Ekstraklasy. W planach jest wystrzelenie ze specjalnych tub konfetti czy występ "Petrixona".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Ulica w Leeds przemianowana na cześć Marcelo Bielsy. Wideo © 2020 Associated Press

"Po ostatnim gwizdku, kiedy zawodnicy zejdą do szatni, na scenie wystąpi Petrixon (Patryk Jaszcz - przyp. red.) ze swoim utworem 'Trening czyni mistrza'. Tuż po tym na telebimie o powierzchni 36 m kwadratowych zobaczymy prezentację z historycznymi momentami mieleckiej Stali" - napisano w komunikacie klubu.

Reklama

Kibice Stali, którzy po meczu zostaną na obiekcie, będą mogli zobaczyć drużynę ubraną w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach. Podczas dekoracji wystrzeli biało-niebieskie konfetti, a z głośników popłynie utwór "We Are the Champions".

Jak poinformowała Stal, konfetti do oprawy tego szczególnego momentu zapewniła firma PZL Mielec, która od lat wspiera klub w drodze po dawny blask.

Jaszcz należy do osób z niepełnosprawności intelektualną. Jest wiernym fanem Stali i nagrał utwór dedykowany piłkarzom beniaminka ekstraklasy.

rcz/ pp/

1. liga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy