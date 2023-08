Stadiony świata, na zapleczu ekstraklasy padły takie gole. Magia! [WIDEO]

Ekipa Wisły Kraków, po nienajlepszym okresie w Fortuna 1. Lidze, wróciła na zwycięską drogę 27 sierpnia i kompletnie rozbiła na własnym stadionie Arkę Gdynia 5-1. Jedną z ozdób potyczki w stolicy Małopolski było trafienie Joana Romana, znanego też wszystkim kibicom po prostu jako Goku. Hiszpan zapisał na swoim koncie jednak nie byle jakie trafienie, bo wykonane... bezpośrednio z rzutu rożnego. Po tej akcji ręce fanów zapewne same zaczęły się po prostu składać do oklasków, a to... nie był koniec widowiska.