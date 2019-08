Do kwietnia 2020 roku stadion Warty Poznań będzie dysponował sztucznym oświetleniem. Do tego czasu piłkarze pierwszoligowej drużyny będą musieli rozgrywać mecze w roli gospodarza w Grodzisku Wielkopolskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Kieliba (Warta Poznań) przed startem nowego sezonu w I lidze. Wideo INTERIA.TV

Ze względu na brak oświetlenia, Warta nie otrzymała licencji na grę na swoim stadionie. W ubiegłym sezonie rozgrywała na nim mecze na zasadzie licencji warunkowej, ale Polski Związek Piłki Nożnej jej nie przedłużył.

Reklama

Kameralny obiekt Warty, zwany popularnie "ogródkiem", jest własnością miasta. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) rozstrzygnęły przetarg na budowę jupiterów - najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Ada-Light z Gostynina. Na stadionie staną m.in. cztery maszty oświetleniowe o wysokości ok. 25 m wraz z wyposażeniem oraz stacja transformatorowa.

"Podpisana umowa gwarantuje kompletną dokumentację projektową i sprawne przeprowadzenie robót budowlanych przez wykonawcę. Po zakończeniu inwestycji +zieloni+ znów będą mogli rozgrywać mecze o ligowe punkty na własnym boisku" - powiedział Marcin Gołek, wiceprezes PIM na oficjalnej stronie internetowej spółki.

Firma Ada-Light przeprowadziła wcześniej podobne inwestycje na stadionach w Legnicy, Niecieczy, Bytowie, Opolu, Częstochowie oraz na obiekcie ŁKS-u.

Budowa ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku, a jej koszt wyniesie 2,273 mln złotych. To oznacza, że warciarze wszystkie spotkania w roli gospodarza co najmniej do końca roku będą musieli rozgrywać w Grodzisku Wielkopolskim, 50 kilometrów od Poznania.

Najbliższy mecz podopieczni Piotra Tworka rozegrają w niedzielę na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Po dwóch kolejkach mają na koncie trzy punkty.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę 1. ligi

Zdjęcie Stadion Warty Poznań / Marcin Pirga / Newspix

Autor: Marcin Pawlicki