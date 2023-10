Zaznaczyła ona, że zrealizowano już 80 proc. budowy stadionu przy ul. Kilińskiego. Prezes miejskiej spółki przekazała, że będzie domagać się kar umownych o generalnego wykonawcy przewidzianych w umowie. Na chwilę obecną jest to 11 mln zł , ale jak dodała, nie jest to jeszcze cała kwota przewidzianych kar dla Blackbird.

Majchrzak dodała także, że do spółki zostały przedłożone przez generalnego wykonawcę dwie faktury za prace, ale zostały one nieuregulowane z uwagi na to, że środki zostały zabezpieczone na poczet wynagrodzeń przysługujących podwykonawcom, którzy zgłaszają się do miejskiej spółki.