Na ten moment czekało wielu kibiców z kraju nad Wisłą. Po letniej przerwie "do życia" powróciły bowiem krajowe piłkarskie rozgrywki. Oczy większości sympatyków polskiego futbolu skierowane zapewne były na PKO BP Ekstraklasę. Tam mogliśmy obserwować już kilka naprawdę interesujących pojedynków.

Nafciarze ruszyli na Jasną Górę. Trzy gole na inaugurację. 17-letni debiutant antybohaterem

Emocji nie brakuje jednak również na niższych szczeblach rozgrywkowych. Swoje zmagania zaczęły bowiem toczyć także kluby z takich poziomów jak Betclic I Liga. To właśnie na zapleczu rodzimej elity padł gol, który z całą pewnością rozważany będzie pod kątem trafienia sezonu.

Popis w Betclic I Lidze. Ten gol zostanie w pamięci na długo

26 lipca swój pierwszy mecz po spadku z PKO BP Ekstraklasy rozegrała Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Podopieczni trenera Marcina Brosza zmierzyli się tego dnia z Ruchem Chorzów.

Mecz ten z pewnością zapadnie w pamięci jednego z zawodników Termalici - Kamila Zapolnika. Postanowił on przywitać się z nowym sezonem z przysłowiowym przytupem.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, mimo iż zawodnicy z Chorzowa zdołali wcisnąć piłkę do bramki. Gol został jednak zdobyty w sposób nieprawidłowy. Po przerwie bezbramkowy rezultat uległ jednak błyskawicznej zmianie.

Rozwiń

W 47. minucie wspomniany wcześniej Zapolnik wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali. Jeden z defensorów próbował bowiem wybić piłkę głową, lecz zamiast tego posłał futbolówkę za swoje plecy. Tam znajdował się natomiast piłkarz z Niecieczy. Nie był on jednak ustawiony w sposób, który umożliwiałby oddanie zwykłego strzału. Zdecydował się więc na ekwilibrystyczne wykończenie akcji. Zapolnik złożył się do przewrotki, idealnie wyczuwając przy tym moment uderzenia. Golkiper rywali mógł tylko patrzeć, jak piłka wędruje tuż obok spojenia.

Ogłoszono decyzję ws. walkowera dla Lecha. To wisiało w powietrzu. Dwa terminy

Zapolnik dołożył w tym meczu jeszcze jedno trafienie. Zdecydowanie ważniejszy był jednak pierwszy gol, którego nie powstydziłyby się zapewne największe gwiazdy światowego futbolu.

Kamil Zapolnik Sebastian Maciejko / 400mm.pl Newspix.pl





Lukas Podolski: Nie ma się czego bać, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport