Sławomir Peszko wrócił na murawę. Zagrał dla... Wisły Kraków. "Spokojnie"

38-letni obecnie gracz aż 44 razy wystąpił w reprezentacji Polski . Wraz z nią wziął udział w Euro 2016 i mistrzostwach świata w Rosji dwa lata później. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach oglądaliśmy go w trakcie mundialu, w końcówce spotkania z Japonią , wygranego przez naszą drużynę 1:0.

Sławomir Peszko znów na murawie

Zaskakująco, po rocznej przerwie w minioną środę Sławomir Peszko ponownie pojawił się na murawie. Co ciekawe, wybiegł na nią w barwach... Wisły Kraków. Nie ma jednak mowy o żadnym, sensacyjnym powrocie i grze na szczeblu Fortuna I ligi. Zagrał w drużynie oldbojów "Białej Gwiazdy" , która mierzyła się z Orłem Piaski Wielkie . Starcie zakończyło się triumfem jego ekipy 4:0.

Oldboje na czele tabeli

Co ciekawe, skrzydłowy zdradził, że do powrotu na boisko namówił go Marcin Wasilewski, inny były reprezentant Polski, kojarzony między innymi z Wisłą.