Śląsk Wrocław - Wisła Kraków. PZPN kupił sobie czas. Wiemy, co dalej

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy meczu, który się nie odbył. Śląsk Wrocław kilkanaście dni przed zaplanowanym spotkaniem poinformował, że nie wpuści na trybuny zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków . Argumentowano to względami bezpieczeństwa i powoływano się na opinię policji, jednak ani policja nie potwierdziła, by miała coś przeciwko wpuszczeniu gości (a nawet zaprzeczyła), ani Śląsk nie był w stanie dokładnie określić, co kryje się za wspomnianym bezpieczeństwem. Tajemnicą poliszynela jest to, że to sami kibice innych drużyn wymuszają na kolejnych prezesach, by p rzed fanami Białej Gwiazdy zamykać stadiony.

Dzieje się tak od trzech lat, a prezes Wisły Jarosław Królewski do tej pory czuł się bezsilny wobec tego problemu. Tym razem postanowił zagrać all in i zapowiedział, że jeśli Śląsk nie zmieni zdania, jego drużyna nie pojedzie na mecz. Tak też się stało.

Sprawa jest bezprecedensowa, tym bardziej, że w teorii niestawienie się na mecz jest jednoznaczne z otrzymaniem kary walkowera, a tego wciąż nie ma. Pewne jest to, że jakikolwiek będzie werdykt - wywoła oburzenie przynajmniej jednej ze stron, a być może dwóch. W poniedziałek PZPN chce postawić kropkę w tej sprawie, ale wątpliwe, że ona nie będzie wracać w kolejnych miesiącach lub latach - gdyż Wisła już zapowiedziała, że w przypadku walkowera, będzie walczyć w znacznie wyższych instancjach, niż w tych piłkarskich. Klub powołuje się na regulamin rozgrywek i zapisy licencyjne zobowiązujące do wpuszczania zorganizowanych grup kibiców gości i umożliwiający odstępstwo tylko w uzasadnionych przypadkach. Śląsk w medialnej przepychance ani raz nie wskazał takich w sposób konkretny - a skoro po czwartkowym posiedzeniu nie ma decyzji, można domniemywać, że jego argumenty nie były także przekonujące dla PZPN.