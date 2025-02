Skomplikowana sytuacja Wisły Kraków. Trener nie ma wątpliwości

10 punktów straty do miejsca dającego bezpośredni awans i trzy do strefy barażowej - tak wygląda sytuacja Wisły przed startem rundy rewanżowej. - 10 punktów to sporo, ale nie jest to niemożliwe do wykonania - mówi trener Mariusz Jop. W sobotę na swoim stadionie jego zawodnicy inaugurują piłkarską wiosnę spotkaniem ze Zniczem Pruszków (godz. 17).