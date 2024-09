Oburzający - takimi słowami najlepiej określić komunikat, który przed meczem ligowym z Ruchem Chorzów został zamieszczony na oficjalnym profilu GKS-u Tychy . Klub postanowił wykorzystać aktualną sytuację w Polsce do promocji spotkania w 1. lidze , co spotkało się ze stanowczą reakcją ze strony internautów.

Od kilku dni potężne ulewy sieją prawdziwe spustoszenie na południu Polski. Obfite opady doprowadziły do wylania rzek, co z kolei poskutkowało zalaniem wielu miast, takich jak Kłodzko, czy Głuchołazy . Tysiące osób straciły majątki życia, a w niedzielę poinformowano o pierwszej ofierze śmiertelnej fali powodzi. Premier Donald Tusk zdecydował się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w trzech województwach - dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Południe Polski walczy z kataklizmem. Skandaliczny komunikat GKS-u Tychy

Niemal każdego dnia w mediach, a także bezpośrednio na smartfony docierają do nas kolejny komunikaty i alerty. I to właśnie postanowił wykorzystać GKS Tychy, który przed meczem z Ruchem Chorzów opublikował wpis, w oczywisty sposób nawiązujący do alertu RCB.