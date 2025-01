Sensacyjny transfer polskiego napastnika. To jego pierwszy wyjazd za granicę

Arka Gdynia poinformowała, że belgijskie KV Kortrijk wpłaciło klauzulę odstępnego zawartą w umowie Karola Czubaka. Tym samym najlepszy strzelec w historii "Arkowców" zmieni Betclic 1 Ligę na jedną z czołowych lig Europy.

Karol Czubak już został ikoną Arki Gdynia. Zabrakło jedynie awansu

Karol Czubak trafił do Arki Gdynia latem 2021 roku. Młody napastnik z miejsca udowodnił, że jest w stanie seryjnie zdobywać gole na poziomie zaplecza PKO BP Ekstraklasy. Już w swoim debiutanckim sezonie ustrzelił na tym poziomie 12 bramek. Później było tylko lepiej, a swoją najlepszą wersję Czubak pokazał w kampanii 2022/2023. Tę zakończył z tytułem króla strzelców Fortuna 1 Ligi - pokonywał bramkarzy rywali aż 22-krotnie. Reklama

Dziś wychowanek Bałtyku Koszalin to żywa ikona gdyńskiego klubu. Z 66 trafieniami dzierży miano najskuteczniejszego napastnika w historii Arki. Do idealnej, bajkowej puenty zabrakło jedynie wywalczenia wymarzonego awansu do elity. Dwa z trzech poprzednich sezonów zespół skończył na trzecim miejscu w tabeli, a zwłaszcza brak awansu ubiegłego lata był wyjątkowo bolesny.

Czubak się jednak nie podłamał i jesienią strzelał bramki jak na zawołanie. Nie miał sobie równych i wydawało się, że pewnie zmierza po drugi tytuł króla strzelców. 25-latek miał jednak inne plany. Jak przekazano we wtorek, czeka go transfer zagraniczny.

Czubak długo walczył o transfer i dopiął swego. "Przygotowywana jest dokumentacja"

We wtorek portal Weszło.com poinformował, że napastnika zabrakło na zbiórce przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. Był to jasny sygnał, że prosi o przyjęcie zagranicznej oferty, która spłynęła za niego do władz Arki. Klub starał się jeszcze przekonać podopiecznego do pozostania, ale ostatecznie się ugiął, co znalazło wydźwięk w oficjalnym komunikacie.

"Arka Gdynia, przyjmując do wiadomości wybór Karola Czubaka, podjęła rozmowy z KV Kortrijk. Do późnych godzin wieczornych w poniedziałek 27 stycznia klub z Belgii nie był w stanie potwierdzić natychmiastowej zapłaty kwoty odstępnego, a nasz klub nie chciał zgodzić się na odroczone płatności. Finalnie KV Kortrijk potwierdził gotowość natychmiastowej zapłaty kwoty odstępnego, aktualnie przygotowywana jest dokumentacja transakcyjna. Klub potwierdzi zawarcie transakcji po spełnieniu warunków klauzuli i umowy, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni" - możemy przeczytać. Reklama

Według doniesień medialnych, klauzula odstępnego wynosi około 700 tysięcy euro. Czubaka czeka wielkie wyzwanie. Polak nie tylko po raz pierwszy opuści ojczyznę, ale od razu trafi do jednej z najsilniejszych lig Europy, obecnie zajmującej ósme miejsce w rankingu UEFA. 25-latek nie będzie miał jednak wiele czasu na aklimatyzację. KV Kortrijk zajmuje przedostatnie miejsce w Jupiler League, tracąc siedem punktów do bezpiecznej strefy. W klubie z pewnością liczą zatem na skuteczność Czubaka, którą przez lata imponował na krajowych boiskach.

Arka Gdynia w niesamowitych okolicznościach straciła awans do Ekstraklasy / JAKUB STEINBORN / East News