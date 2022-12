Sensacyjne wyznanie prezesa Wisły Kraków. To byłby wielki hit!

Wisła Kraków zajmuje obecnie dziesiąte miejsce na zapleczu Ekstraklasy. Zarząd klubu liczył na szybki powrót do elity, więc tak słabe wyniki nie mogą być tolerowane. W ostatnim czasie stanowisko dyrektora sportowego objął Kiko Ramirez, a do zespołu przyszli Igor Sapała oraz Alex Mula.

Carlitos znów mógł grać w Wiśle Kraków. Zadecydowały finanse

- Bardzo się cieszę, że piłkarze, którzy odchodzą z Wisły, to i tak mają ją w sercu i to niezależnie od tego, w jakich czasach grali. To pokazuje, jaką magię ma ten klub. Nawet przed sezonem pamiętam, a było o tym cicho, że na przykład wrócić chciał do nas Carlitos, ale ostatecznie to nie wyszło. Zdecydowały kwestie finansowe. Było wiele dyskusji w tym temacie - powiedział, cytowany przez serwis Transfery.info.