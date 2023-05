Sensacja w Niepołomicach. Kompromitacja lidera, awans odłożony

Tyle że boisko w Niepołomicach nie kojarzy się dobrze drużynom z czołówki. To jednak za sprawą gospodarzy Puszczy, która tu pokonała m. in. ŁKS, Wisłę Kraków, Stal Rzeszów czy Arkę Gdynia. Sandecja gra tu w roli gospodarza jednak z konieczności (trwa budowa stadionu w Nowym Sączu) i spisuje się słabo - 13 punktów w 15 meczach. Kolejna porażka czy nawet oznaczała, że definitywnie straci szansa na utrzymanie. - Postaramy się sprawić turbo niespodziankę - zapewnił Tomasz Kafarski , trener Sandecji.

Sensacyjne prowadzenie Sandecji

Sandecja czekała na okazję do kontrataku i się doczekała. Dariusz Pawłowski z lewej strony zbiegł do środka, Dankowski przyglądał się jak składa się do strzału, ale piłka odbiła się od słupka. Goście osiągnęli dużą przewagę, wykonywali sporo stałych fragmentów, piłka co chwilę była w polu karnym gospodarzy, ale obrona Sandecji przetrwała. W doliczonym czasie kolejną kapitalną interwencją popisał się Nomm po strzale głową Juricia.