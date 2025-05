Sceny w meczu Wisły Kraków. Piłkarze odesłani do szatni, później się zaczęło

Przed meczem sytuacja zespołów być jasna - wygrana GKS-u Tychy przedłużała ich szansę na awans do strefy barażowej, z kolei Wisłę powinien satysfakcjonować już remis, bo dzięki temu rywale wciąż traciliby do niej cztery punkty. Od początku pierwszej połowy miało to przełożenie na murawę, bo przewagę mieli tyszanie.

Wisła musiała się ustawić w niewygodnej dla siebie roli, czyli drużyny kąsającej raz na czas. Krakowianie czekali na przechwyt i szybki atak, ale niewiele z tego wynikało. I gdy wydawało się, że gospodarze zaraz rozpędza się na dobre, zatrzymali ich... kibice z Tychów. Fani GKS-u wybrali sobie nie najlepszy moment na odpalenie rac, a że dym nie chciał opuścić murawy, to sędzia najpierw przerwał spotkanie, a następnie zarządził zejście zawodników do szatni.

Okazało się, że to jeszcze nie koniec, bo sześć minut później Marko Poletanović zrobił to, co robić potrafi najlepiej, czyli precyzyjnie wrzucił piłkę w pole karne, a głową do bramki skierował ją Alan Uryga.