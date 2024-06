Sceny w Gdyni. Kibice zaczęli rozliczać piłkarzy Arki po blamażu (WIDEO)

Arka Gdynia była na ostatniej prostej, by w tym sezonie powrócić do PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z pomorza jeszcze do 87 minuty prowadziła z Motorem Lublin 1:0. Wtedy jednak goście doprowadzili do wyrównania, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry sensacyjnie przesądzili o zwycięstwie. Kibice Arki nie mogli darować piłkarzom, że wypuścili taką okazję z rok. Po ostatnim gwizdku ci podeszli pod trybunę najzagorzalszych fanów, skąd padło kilka gorzkich słów.