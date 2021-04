W tym meczu sztab szkoleniowy Sandecji będzie miał rachunki do wyrównania. W sobotnie popołudnie sądeczanie podejmują Zagłębie Sosnowiec. Drużyna z Małopolski chce podtrzymać swoją niesamowitą serię.

Mecz Sandecja - Zagłębie to spotkanie z podtekstami. W czasie wiosennego lockdownu w zeszłym roku, działacze klubu z Sosnowca zwolnili duet trenerów Dariusz Dudek - Marcin Malinowski, mimo że zespołowi całkiem nieźle szło. Potem ta fatalna zmiana o mało co nie kosztowała drużynę z Zagłębia Dąbrowskiego spadek. Tegoroczne rozgrywki oba zespoły też zaczęły kiepsko, czy nawet - bardzo kiepsko. Teraz cieszą się przede wszystkim w Nowym Sączu, bo zatrudnienie w listopadzie duetu Dudek - Malinowski okazało się strzałem w dziesiątkę!

Od tego czasu Sandecja z 13 ligowych spotkań wygrała siedem, pięć zremisowała i jedno przegrała. W tym czasie drużyna z dna ligowej tabeli awansowała do środka. Na swoim koncie ma 27 punktów, o osiem więcej niż Zagłębie. Jedenastka z Nowego Sącza jako jedyna w tym roku jeszcze nie przegrała, cztery mecze wygrywając, dwa remisując. Ma teraz kilka punktów straty do drużyn znajdujących się na miejscu barażowym. Gdzie szukać sukcesów drużyny prowadzonej przez trenera Dudka?

- Na pewno trudno jest wtedy, kiedy obejmuje się zespół, a ten po 10 kolejkach ma na swoim koncie jeden punkt. Liczyłem się z tym, że może być ciężko. Natomiast przeliczyłem się z faktem, że tak szybko będziemy punktować. To jest bardzo cenne! Co trzeba powiedzieć, to że w Sandecji są bardzo fajni piłkarze. Mogę powiedzieć, że uwielbiam z nimi pracować, bo lubią ciężką pracę, nikt nie marudzi. Jak trzeba odśnieżać boisko, to odśnieżają, jak trzeba biegać, to biegają. To jest najważniejsze. Do tego doszła oczywiście organizacja gry, taktyka i dlatego jest tak dobrze - wylicza szkoleniowiec Sandecji, który w swoim CV ma już wprowadzenie do Ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec w 2018 roku. Teraz świetną robotę wykonuje w innym klubie zaplecza Ekstraklasy.

W Nowym Sączu nie zachłyśnięto się ostatnimi świetnymi grami oraz kolejnymi wygranymi. - Piłka lubi pokorę. Musimy się spokojnie utrzymać i ten cel jest przede mną oraz przed prowadzonym przeze mnie zespołem. Do tego dążymy - zaznacza Dariusz Dudek, którego punktowa średnia w Sandecji to aż 2 punkty na spotkanie! Początek meczu Sandecja - Zagłębie dzisiaj o godzinie 16.

