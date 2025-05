Sądne dni w Wiśle Kraków. Stawka jest ogromna

Końcówka sezonu zasadniczego jest dla Wisły bardzo udana. Na 24 możliwe punkty, krakowianie zdobyli 19 i dzięki temu wskoczyli na piąte miejsce w tabeli i są już pewni gry w barażach o awans do Ekstraklasy.

Gdyby sezon kończył się dziś, to wiślacy nie mogliby jednak liczyć na korzystny układ gier. Piąte miejsce oznacza bowiem, że półfinałowe spotkanie grają na wyjeździe (z czwartą drużyną w tabeli, czyli obecnie Miedzią Legnica) i z dużym prawdopodobieństwem także na wyjeździe - w razie awansu - graliby decydujące spotkanie, gdyby drugim finalistą była drużyna z trzeciej pozycji.

Wisła ma jednak spore szanse, by wskoczyć co najmniej na czwarte miejsce, bo obecnie ma tyle samo punktów co Miedź.