Wisła Kraków od momentu wznowienia rozgrywek w Fortuna I lidze wygrała wszystkie mecze i aktualnie w tabeli rozgrywek jest już na trzeciej pozycji. Strata do zajmujących dwie, czołowe lokaty ŁKS-u i Ruchu Chorzów jest spora, ale w niedzielę do kibiców "Białej Gwiazdy" dotarły dobre wiadomości. Zespoły podzieliły się punktami, co zwiększa szanse ekipy z ul. Reymonta na bezpośrednią promocję.