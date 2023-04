Rozgryźli Wisłę przed hitem? Jest mocna zapowiedź rywali

Rozpędzona Wisła zrzuciła Ruch z miejsca dającego awans do Ekstraklasy, ale teraz chorzowianie zamierzają się zrewanżować. - Lubimy takie mecze, mamy fajny plan na to spotkanie - zapowiada Tomasz Foszmańczyk, kapitan "Niebieskich". Mecz Ruch Chorzów - Wisła Kraków w sobotę o godz. 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.