Rozgoryczony kapitan Wisły Kraków. O to miał największe pretensje

Po sobotniej przegranej Ruchu Chorzów z GKS-em Katowice , krakowianie stanęli przed wielką szansą. Jeśli pokonaliby Zagłębie , wskoczyliby na drugie miejsce, które daje awans do Ekstraklasy.

I rzeczywiście Wisła zaczęła tak, jakby to było najważniejsze spotkanie w sezonie. Już w 2. minucie Boris Moltenis dał jej prowadzenie, ale po przerwie gra krakowian kompletnie się rozsypała. Efekt? Stracili dwie bramki i prawdopodobnie także szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy.

- Jesteśmy mocno rozczarowani, bo wiedzieliśmy, o co gramy. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, ale przegraliśmy. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo uciekła nam wielka szansa. Ale nie zwieszamy głów - zapowiada kaptan Wisły.

Łasicki wskazuje na błąd przy bramce dla Zagłębia

Kapitan Wisły najbardziej żałował okazji przy stanie 1:1, a największe uwagi miał do sytuacji, po której Zagłębie zdobyło zwycięskiego gola .

- Mieliśmy sytuację na 2:1, a za moment rywale zagrali z rzutu wolnego długą piłkę i dostaliśmy bramkę. Trzeba było to podane szybciej zablokować... Po prostu się zdrzemnęliśmy, a tak nie można tracić bramek - kręcił głową Łasicki .

Teraz przed Wisłą jeszcze jedno spotkanie w sezonie zasadniczym - w sobotę w Łęcznej zmierzą się z Górnikiem . Szanse na to, że krakowianie awansują do Ekstraklasy z drugiego miejsca są już niewielkie, ale promocję uzyska także drużyna, która wygra baraże między zespołami z miejsc 3. - 6.

- Teraz przed nami jeszcze jeden mecz i musimy do niego podejść z chłodną głową, bo w spotkaniu z Zagłębiem może za bardzo chcieliśmy wygrać. Nie graliśmy tego, co potrafimy. Rozgrywaliśmy piłkę za wolno, a w pressingu nie byliśmy skuteczni. Jesteśmy rozczarowani i smutni, ale to nie koniec. Musimy się podnieść - zapowiada Łasicki.