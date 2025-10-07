Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewolucja w Wieczystej. Pojawiło się oświadczenie, od razu dementują

Spore poruszenie w ostatnich dniach zrobiło się wokół Wieczystej Kraków. Jedna z rewelacji Betclic 1. Ligi dość niespodziewanie pożegnała się z dotychczasowym trenerem, Przemysławem Cecherzem. Błyskawicznie rozpoczęły się poszukiwania jego następcy. W międzyczasie pojawiło się oświadczenie rzekomego stowarzyszenia "Ultras Wieczysta". Przedstawiono w nim cztery konkretne żądania. Kilka godzin później głos zabrał Klub Przyjaciół Wieczystej Kraków.

Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trener
Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trenerMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zakończenie współpracy Wieczystej z Przemysławem Cecherzem było szokiem dla środowiska piłkarskiego. To właśnie ten specjalista wprowadził zespół na zaplecze PKO BP Ekstraklasy, a w kolejnym sezonie regularnie punktował i przybliżał drużynę do kolejnego awansu z rzędu. Nieco gorsze ostatnie spotkania spowodowały nagły ruch działaczy. Komunikat o zwolnieniu pojawił się tuż po wyjazdowej przegranej z Odrą Opole. Niebawem powinniśmy poznać nazwisko nowego opiekuna.

"Życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w pracy trenerskiej. Szkoleniowiec objął zespół 1 maja tego roku i poprowadził go m.in. w zwycięskich barażach o awans do Betclic 1. ligi. W obecnym sezonie prowadził "żółto-czarnych" w 12 meczach, zdobywając 22 punkty" - tymi słowami pożegnano trenera. Kilka dni później w internecie pojawiło się oświadczenie "Ultras Wieczysta". Członkowie wspomnianej grupy nie są zadowoleni z ostatnich działań ukochanego klubu i wystosowali cztery żądania.

Kibice Wieczystej Kraków zabrali głos. Wielkie poruszenie po oświadczeniu

Pierwsze? Przywrócenie Przemysława Cecherza. "Potrzebujemy u steru człowieka, który rozumie specyfikę Wieczystej, ma charyzmę i potrafi tchnąć w drużynę ducha walki. Trener Cecherz jest dla nas symbolem sukcesów odnoszonych w stylu, który chcemy oglądać. Z pasją, zaangażowaniem i charakterem" - argumentują. W kolejnym punkcie pojawił się temat obiektu, na którym domowe mecze rozgrywa zespół. Kibice chcą powrotu na stadion przy ulicy Chałupnika. "To jest nasz dom - miejsce, gdzie tworzyła się historia. Żaden nowoczesny obiekt nie zastąpi ducha trybun" - piszą.

W kolejnych dwóch żądaniach mowa o o "pełnej przejrzystości w finansach i procesie decyzyjnym" oraz "przeznaczenia 1% rocznego budżetu klubu na działalność stowarzyszenia kibiców". "To nasze pierwsze, oficjalne stanowisko w tej sprawie, ale nie ostatnie nasze słowo. Jesteśmy gotowi na otwarty dialog, ale nie wycofamy się z naszych postulatów. Będziemy walczyć o Wieczystą wierną swoim korzeniom, swoim kibicom i swojej historii" - podsumowują.

Na wspomniane wyżej słowa zareagował Klub Przyjaciół Wieczystej Kraków. "Jako jedyna oficjalnie działająca grupa kibicowska Wieczystej Kraków wyrażamy pełne wsparcie dla działań głównego sponsora Klubu - Pana Wojciecha Kwietnia - oraz wszystkich pracowników Wieczystej. To dzięki ich zaangażowaniu Klub rozwija się i idzie w dobrym kierunku" - czytamy na Facebooku.

"Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się treściom publikowanym przez anonimowe, tzw. 'fejkowe' konta, które próbują siać zamęt i tworzyć sztuczne podziały w naszym środowisku.Klub Przyjaciół Wieczystej Kraków jest i pozostanie jedyną grupą kibicowską stojącą murem za drużyną, pracownikami i sponsorem" - dodali. O żadnym buncie kibiców nie powinno być więc mowy.

Polsat SportPolsat Sport

Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach drużyny idąca razem po murawie boiska, w tle trybuny z kibicami ubranymi w podobnych barwach oraz ogrodzenie stadionu.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarek Lasyk/REPORTER East News
Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków
Przemysław Cecherz i Wieczysta KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News
