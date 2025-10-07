Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rewolucja w Wieczystej, kibice mają dość. Wydano oficjalne oświadczenie

Oprac.: Wojciech Kulak

Spore poruszenie w ostatnich dniach zrobiło się wokół Wieczystej Kraków. Jedna z rewelacji Betclic 1. Ligi dość niespodziewanie pożegnała się z dotychczasowym trenerem, Przemysławem Cecherzem. Błyskawicznie rozpoczęły się poszukiwania jego następcy. W międzyczasie głos zabrali kibice. Nie są oni zadowoleni z decyzji działaczy, wobec czego wydali oficjalne oświadczenie. Sympatycy klubu przedstawili cztery konkretne żądania. Wrócił między innymi temat stadionu czy dopiero co zwolnionego szkoleniowca.

Zakończenie współpracy Wieczystej z Przemysławem Cecherzem było szokiem dla środowiska piłkarskiego. To właśnie ten specjalista wprowadził zespół na zaplecze PKO BP Ekstraklasy, a w kolejnym sezonie regularnie punktował i przybliżał drużynę do kolejnego awansu z rzędu. Nieco gorsze ostatnie spotkania spowodowały nagły ruch działaczy. Komunikat o zwolnieniu pojawił się tuż po wyjazdowej przegranej z Odrą Opole. Niebawem powinniśmy poznać nazwisko nowego opiekuna.

"Życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w pracy trenerskiej. Szkoleniowiec objął zespół 1 maja tego roku i poprowadził go m.in. w zwycięskich barażach o awans do Betclic 1. ligi. W obecnym sezonie prowadził "żółto-czarnych" w 12 meczach, zdobywając 22 punkty" - tymi słowami pożegnano trenera w oficjalnym oświadczeniu. Oświadczenie kilka dni później wydali także kibice. Mowa dokładnie o stowarzyszeniu "Ultras Wieczysta". Członkowie grupy nie są zadowoleni z ostatnich działań ukochanego klubu i wystosowali cztery żądania.

Kibice Wieczystej Kraków zabrali głos. Wielkie poruszenie po oświadczeniu

Pierwsze? Przywrócenie Przemysława Cecherza. "Potrzebujemy u steru człowieka, który rozumie specyfikę Wieczystej, ma charyzmę i potrafi tchnąć w drużynę ducha walki. Trener Cecherz jest dla nas symbolem sukcesów odnoszonych w stylu, który chcemy oglądać. Z pasją, zaangażowaniem i charakterem" - argumentują. W kolejnym punkcie pojawił się temat obiektu, na którym domowe mecze rozgrywa zespół. Kibice chcą powrotu na stadion przy ulicy Chałupnika. "To jest nasz dom - miejsce, gdzie tworzyła się historia. Żaden nowoczesny obiekt nie zastąpi ducha trybun" - piszą.

O ile ciężko będzie działaczom spełnić żądania wymienione powyżej, o tyle dwa pozostałe są jak najbardziej do zrealizowania. A mowa o "pełnej przejrzystości w finansach i procesie decyzyjnym" oraz "przeznaczenia 1% rocznego budżetu klubu na działalność stowarzyszenia kibiców". "To nasze pierwsze, oficjalne stanowisko w tej sprawie, ale nie ostatnie nasze słowo. Jesteśmy gotowi na otwarty dialog, ale nie wycofamy się z naszych postulatów. Będziemy walczyć o Wieczystą wierną swoim korzeniom, swoim kibicom i swojej historii" - podsumowują.

W momencie publikacji tego artykułu powyższe słowa zobaczyło ponad czterdzieści tysięcy internautów. Liczba stale rośnie.

Polsat SportPolsat Sport

