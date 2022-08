Reprezentant Polski trafił do pierwszej ligi, do Odry Opole

Niewątpliwie jego przyjście ma dać zespołowi z woj. opolskiego impuls do lepszej postawy na zapleczu ekstraklasy. Do tej pory Odra przegrała wszystkie trzy spotkania ligowe i zajmuje w tabeli ostatnie, 18. miejsce.

"Makuszewski pierwsze piłkarskie kroki stawiał w drużynie Wissa Szczuczyn, z której przeniósł się do słynącego ze świetnego szkolenia UKS SMS Łódź. Z Łodzi trafił do Wigier Suwałki, a następnie do Jagiellonii Białystok. Po dwóch latach gry w klubie z ekstraklasy i wygraniu Superpucharu Polski w sezonie 2010/11, po raz pierwszy wyjechał za granicę, aby występować w Tereku Grozny (obecnie Achmat Grozny) w rosyjskiej Premier Lidze. Pod koniec stycznia 2014 roku został wypożyczony przez Lechię Gdańsk, która była na tyle zadowolona z jego gry, że w czerwcu tego samego roku wykupiła go z Tereka. W drużynie z Gdańska błyskotliwy skrzydłowy cieszył się na tyle dużym autorytetem, że otrzymał nawet opaskę kapitańską. Pod koniec stycznia 2016 roku został wypożyczony na rundę do portugalskiego zespołu Vitoria Setubal. Od 1 lipca 2016 do 12 lutego 2020 roku był piłkarzem Lecha Poznań, z którym świętował zdobycie krajowego Superpucharu, drugiego w jego karierze" - przypomniano w komunikacie Odry.

Maciej Makuszewski - z Tereka przez Lecha do Odry

Potem grał ponownie w Jagiellonii, a ostatnio w islandzkim zespole Leiknir Reykjavik.

"Wystąpił w pięciu meczach kadry narodowej i zanotował jedną asystę, w meczu z Kazachstanem, w eliminacjach do mundialu 2018 r. Wydawało się, że może zagościć w reprezentacji Polski na dłużej, ale w grudniu 2017 roku piłkarz zerwał więzadła krzyżowe i kariera nieco wyhamowała" - dodano.

W piątek Odra zagra na swoim stadionie mecz ligowy z Wisłą Kraków. Jego początek zaplanowano na godz. 20.30.

