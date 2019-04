To może być "wielki czwartek" dla Rakowa Częstochowa. Jeśli lider 1. ligi piłkarskiej pokona dziś na wyjeździe broniącą się przed spadkiem Bytovię, zapewni sobie awans do Ekstraklasy. Początek spotkania o 18.

Zdjęcie Trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun /Fot. Daniel Bodzenta /East News

Trzy lata temu ekipę z Częstochowy w II lidze objął trener Marek Papszun. W obecnym sezonie doprowadził Raków do półfinału Pucharu Polski, a dziś może wprowadzić go do Ekstraklasy.

Reklama

Raków nie grał w Ekstraklasie od 1998 roku. Dzisiaj zespół może na powrót znaleźć się w piłkarskiej elicie i to już na pięć kolejek przed końcem rozgrywek.

- Nie będziemy zakłamywać rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko jest w naszych rękach. Mamy sześć piłek meczowych, a szansa na to, że którąś z nich wykorzystamy, jest bardzo duża. Wierzę, że w spotkaniu z Bytovią przypieczętujemy awans do Ekstraklasy i czwartek będzie dla nas pięknym dniem. Musimy skupić się na grze i na tym, do czego przez ostatnie trzy lata dążyliśmy - powiedział trener Papszun, cytowany na stronie Rakowa.

- Czujemy to, że mecz z Bytovią może być wyjątkowy. Wszyscy w klubie wiedzą, że jeżeli wygramy w czwartek, to zapewnimy sobie awans do Ekstraklasy. Nie myślimy jednak o świętowaniu, tylko o tym, co mamy do wykonania na boisku. Cieszyć się będziemy dopiero wtedy, gdy sędzia zakończy spotkanie, a wynik będzie dla nas korzystny - podkreślił piłkarz częstochowskiej drużyny Arkadiusz Kasperkiewicz.

Coraz bliżej powrotu do Ekstraklasy jest też drugi w tabeli ŁKS, który w piątek zagra niezwykle ważny mecz z trzecią w rozgrywkach Sandecją. Szanse awansu ma jeszcze Stal Mielec, która w sobotę podejmie Chojniczankę.

1. liga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wszystko jasne! Runda zasadnicza Ekstraklasy zakończona. Wideo INTERIA.PL

WS