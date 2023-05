Puszcza zaszokowała. Tam będzie grać w razie awansu do Ekstraklasy. To byłby hit

Puszcza powalczy z Wisłą o awans do Ekstraklasy. W razie sukcesu... będzie grać na jej stadionie

Okazuje się, że Puszcza Niepołomice , w razie awansu do Ekstraklasy , swoje mecze rozgrywałaby... na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie , czyli tam, gdzie na co dzień występuje właśnie " Biała Gwiazda ".

Wisła Kraków w tym sezonie prowadzi bardzo zacięty bój o awans do Ekstraklasy. W pewnym momencie wydawało się, że kibice "Białej Gwiazdy" mogą być wielkimi optymistami, ponieważ spełnienie ich marzenia jest na wyciągnięcie ręki. Teraz sytuacja nieco się skomplikowała i okazuje się, że jeśli to Puszcza Niepołomice wywalczy awans po barażach, swoje mecze będzie rozgrywać właśnie na stadionie Wisły. Dla wszystkich sympatyków klubu ze stolicy Małopolski z pewnością byłaby to bardzo gorzka pigułka do przełknięcia.