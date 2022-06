Prowadził Legię Warszawa. Ma objąć rewelację pierwszej ligi

Ivan Djurdjević w 2018 roku zadebiutował jako trener w roli prowadzącego Lecha Poznań. Nieudanie, po fatalnych wynikach został zwolniony z jego ukochanego klubu. Szybko jednak znalazł nową posadę w pierwszej lidze. Objął Chrobrego Głogów i odniósł z nim sukces. W tym roku zespół Chrobrego doszedł aż do finału barażu o Ekstraklasę i dopiero tutaj przegrał z Koroną Kielce. Był o włos od historycznego awansu.

Marek Gołębiewski za Ivana Djurdjevicia?

Serb opuścił jednak głogowską drużynę i w nowym sezonie poprowadzi w Ekstraklasie ekipę Śląska Wrocław. W Chrobrym Głogów mamy wakat, który ma zająć były trener warszawskiej Legii. Marek Gołębiewski. To trener, który prowadził Legię od października do grudnia zeszłego roku, w czasie jej najgłębszego kryzysu, gdy ówczesnym mistrzom Polski groziła nawet degradacja. Legia wybroniła się, ale straciła spektakularnie tytuł mistrzowski na rzecz Lecha Poznań. Omal nie zajęła najniższego miejsca w dziejach klubu.

Marek Gołębiewski opuścił Legię 12 grudnia, a zastąpił go z misją ratunkową Aleksandar Vuković. Dzisiaj trenerem legionistów jest Kosta Runjaić. Za to kariera Marka Gołębiewskiego może potoczyć się podobnie jak Ivana Djurdjevicia, który odbił się od ławki Lecha Poznań, by zdobyć doświadczenie i sukcesy w pierwszej lidze.