Protest Wisły Kraków przyniósł efekt. Są pierwsze decyzje

Śląsk Wrocław zapowiedział, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków na spotkanie ligowe. W tej sytuacji krakowianie postawili rywalom ultimatum, że jeśli fani spod Wawelu nie będą mogli wejść, to drużyna także nie przyjedzie. Śląsk nie dał się przekonać, a w odpowiedzi prezes Wisły Jarosław Królewski nie ugiął się i do sobotniego spotkania nie doszło.

Wszyscy oczekują, jak zakończy się sprawa, a kolejny krok należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiadomo już jednak, że w kolejnych meczach krakowianie nie powinni mieć podobnych dylematów, bo rywale już dziś zapraszają ich na swoje stadiony.

Najbliższy wyjazdowy mecz Wisła ma zaplanowany z Odrą. W kwietniu klub z Opola odmówił przyjęcia kibiców z Krakowa (jako powód podano dewastację sektora gości przez kibiców 1. FC Magdeburg), ale teraz deklaruje, że nie będzie z tym problemu.

"Pomimo niezasłużonych i niesportowych komentarzy pana Jarosława Królewskiego po remisie Odry w Krakowie w rundzie jesiennej, 21 marca - w pierwszą rocznicę otwarcia Itaka Arena - zapraszamy piłkarzy i kibiców Wisły na stadion! Niech wygra lepszy! Niech wygra sport i widowisko na które czekają kibice! Futbol jest najważniejszy!" - napisał na platformie X Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Wisła Kraków. Kolejni rywale ugoszczą kibiców Wisły Kraków

Wiślacy nie powinni się obawiać także wyjazdu do Chorzowa, ponieważ będzie to tzw. mecz przyjaźni z Ruchem, który od dawna zaprasza krakowian na Stadion Śląski.

Nic przeciwko przyjazdowi kibiców Wisły nie ma także Polonia Warszawa.

"Kibice to nieodłączna część piłki nożnej. To oni na trybunach tworzą wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. Wisła Kraków, u nas zawsze jesteście mile widziani. Do zobaczenia w sektorze gości w maju przy K6" - napisały w mediach społecznościowych "Czarne Koszule".

PJ

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wisła Kraków Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Alexander Bublik - Rinky Hijikata. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport