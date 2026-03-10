Protest Wisły Kraków przyniósł efekt. Są pierwsze decyzje
Wisła Kraków zbuntowała się przeciwko niewpuszczaniu jej kibiców na mecze wyjazdowe i w rewanżu nie pojechała na spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Wiele jednak wskazuje, że w najbliższym czasie 13-krotni mistrzowie Polski nie będą musieli podejmować tak radykalnych działań, bo kolejne kluby deklarują wpuszczenie kibiców z Krakowa.
Śląsk Wrocław zapowiedział, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków na spotkanie ligowe. W tej sytuacji krakowianie postawili rywalom ultimatum, że jeśli fani spod Wawelu nie będą mogli wejść, to drużyna także nie przyjedzie. Śląsk nie dał się przekonać, a w odpowiedzi prezes Wisły Jarosław Królewski nie ugiął się i do sobotniego spotkania nie doszło.
Wszyscy oczekują, jak zakończy się sprawa, a kolejny krok należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiadomo już jednak, że w kolejnych meczach krakowianie nie powinni mieć podobnych dylematów, bo rywale już dziś zapraszają ich na swoje stadiony.
Najbliższy wyjazdowy mecz Wisła ma zaplanowany z Odrą. W kwietniu klub z Opola odmówił przyjęcia kibiców z Krakowa (jako powód podano dewastację sektora gości przez kibiców 1. FC Magdeburg), ale teraz deklaruje, że nie będzie z tym problemu.
"Pomimo niezasłużonych i niesportowych komentarzy pana Jarosława Królewskiego po remisie Odry w Krakowie w rundzie jesiennej, 21 marca - w pierwszą rocznicę otwarcia Itaka Arena - zapraszamy piłkarzy i kibiców Wisły na stadion! Niech wygra lepszy! Niech wygra sport i widowisko na które czekają kibice! Futbol jest najważniejszy!" - napisał na platformie X Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
Wisła Kraków. Kolejni rywale ugoszczą kibiców Wisły Kraków
Wiślacy nie powinni się obawiać także wyjazdu do Chorzowa, ponieważ będzie to tzw. mecz przyjaźni z Ruchem, który od dawna zaprasza krakowian na Stadion Śląski.
Nic przeciwko przyjazdowi kibiców Wisły nie ma także Polonia Warszawa.
"Kibice to nieodłączna część piłki nożnej. To oni na trybunach tworzą wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. Wisła Kraków, u nas zawsze jesteście mile widziani. Do zobaczenia w sektorze gości w maju przy K6" - napisały w mediach społecznościowych "Czarne Koszule".
PJ