Protest Wisły Kraków przyniósł efekt. Są pierwsze decyzje

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków zbuntowała się przeciwko niewpuszczaniu jej kibiców na mecze wyjazdowe i w rewanżu nie pojechała na spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Wiele jednak wskazuje, że w najbliższym czasie 13-krotni mistrzowie Polski nie będą musieli podejmować tak radykalnych działań, bo kolejne kluby deklarują wpuszczenie kibiców z Krakowa.

Kibice Wisły Kraków w czerwonych koszulkach i szalikach z napisem Wisła Kraków na stadionie piłkarskim.
Kibice Wisły KrakówBeata ZawadzkaEast News

Śląsk Wrocław zapowiedział, że nie wpuści kibiców Wisły Kraków na spotkanie ligowe. W tej sytuacji krakowianie postawili rywalom ultimatum, że jeśli fani spod Wawelu nie będą mogli wejść, to drużyna także nie przyjedzie. Śląsk nie dał się przekonać, a w odpowiedzi prezes Wisły Jarosław Królewski nie ugiął się i do sobotniego spotkania nie doszło.

Wszyscy oczekują, jak zakończy się sprawa, a kolejny krok należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiadomo już jednak, że w kolejnych meczach krakowianie nie powinni mieć podobnych dylematów, bo rywale już dziś zapraszają ich na swoje stadiony.

Najbliższy wyjazdowy mecz Wisła ma zaplanowany z Odrą. W kwietniu klub z Opola odmówił przyjęcia kibiców z Krakowa (jako powód podano dewastację sektora gości przez kibiców 1. FC Magdeburg), ale teraz deklaruje, że nie będzie z tym problemu.

"Pomimo niezasłużonych i niesportowych komentarzy pana Jarosława Królewskiego po remisie Odry w Krakowie w rundzie jesiennej, 21 marca - w pierwszą rocznicę otwarcia Itaka Arena - zapraszamy piłkarzy i kibiców Wisły na stadion! Niech wygra lepszy! Niech wygra sport i widowisko na które czekają kibice! Futbol jest najważniejszy!" - napisał na platformie X Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Wisła Kraków. Kolejni rywale ugoszczą kibiców Wisły Kraków

Wiślacy nie powinni się obawiać także wyjazdu do Chorzowa, ponieważ będzie to tzw. mecz przyjaźni z Ruchem, który od dawna zaprasza krakowian na Stadion Śląski.

Nic przeciwko przyjazdowi kibiców Wisły nie ma także Polonia Warszawa.

"Kibice to nieodłączna część piłki nożnej. To oni na trybunach tworzą wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę. Wisła Kraków, u nas zawsze jesteście mile widziani. Do zobaczenia w sektorze gości w maju przy K6" - napisały w mediach społecznościowych "Czarne Koszule".

PJ

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach cieszy się z bramki na murawie stadionu, wokół nich widoczni kibice na trybunach oraz fotograf na skraju boiska.
Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach podczas emocjonalnej celebracji na boisku, jeden z zawodników wyraża radość z szeroko otwartymi ustami, pozostałych dwóch się przytula.
Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
