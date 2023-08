Prezes Wisły zabrał głos. Szybko rozpętała się burza, kibice zawiedzeni

- Porażka jest wpisana w nasz zawód i często trzeba ją zaakceptować, ale mi dziś bardzo ciężko to zrobić, bo zagraliśmy naprawdę bardzo słaby mecz. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. Zwłaszcza pierwsza połowa była słaba. Popełnialiśmy niesamowicie proste błędy w defensywie i to mnie bardzo mocno poruszyło. Błędy w odbudowaniu pozycji i grze defensywnej były porażające - przyznał po spotkaniu Radosław Sobolewski, trener Wisły.

Wisła Kraków. Kibice mocno zawiedzeni

"To chyba się nie doczekasz na 1-4 ! Niby z czym? Na dziś 7 pkt straty do lidera, 8. miejsce i możemy skończyć na 11.", "Panie Jarosławie, chciałbym mieć takiego szefa jak Pan, który nie wymaga ode mnie dawania z siebie 100% oraz pozostawia margines błędu", "Czy my musimy rok w rok powtarzać te same błędy?", "Rozczarowanie czas start !" - to tylko niektóre wpisy pod postem Królewskiego.