Prezes Wisły Kraków aż "zawył" z radości. Zapowiada "kluczowe dni"

Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski nie ukrywa, że przed "Białą Gwiazdą" obecnie "kluczowe dni". Sternik krakowskiego klubu zabrał głos w mediach społecznościowych po tym, jak okazało się, że krakowianie niespodziewanie na powrót mają kwestię bezpośredniego awansu do Ekstraklasy "we własnych rękach". Jeżeli wygrają najbliższe dwa spotkania - w tym niedzielne starcie z Zagłębiem Sosnowiec - to powrócą do ligowej elity.